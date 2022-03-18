【iOS 15.4】蘋果用戶投訴更新iOS 15.4後　電池續航力明顯下滑

▲ 不過，iOS 15.4登場短短3日，就有大批網民投訴，表示更新iOS 15.4系統後，電池續航力明顯下滑，更有用戶指更新系統後，4小時內耗電近70%。（蘋果官方圖片）

蘋果（Apple）日前推出iOS 15.4更新，並加入「Face ID」口罩解鎖的新功能，令許多蘋果用戶都迫不及待想試用。不過，iOS 15.4登場短短3日，就有大批網民投訴，表示更新iOS 15.4系統後，電池續航力明顯下滑，更有用戶指更新系統後，4小時內耗電近70%。

【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出 「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用

【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光 效能評分竟與iPhone 13接近？

自iOS 15.4推出後，有大批網民在Twitter抱怨更新後手機續航變差，Twitter用戶isayasmx分享手機截圖，顯示手機在早上6點的時候，仍顯示有將近75%的電量，但到10點的時候，電量大概只剩約5%，短短4小時電量減少了接近70%。有網民留言指，電量消耗速度變得異常的快，認為相當不合理。

外媒Daily Mail認為，iPhone更新系統而產生耗電的情況通常只是暫時性。ZDNet研究員Adrian Kingsley-Hughes則解釋，因iPhone在更新作業系統時，需要重新整理手機內的軟件運作，並且會重新讀取所有應用程式（App）數據，因此過程中會用到大量運算技術和電量，造成iPhone明顯耗電情況，但情況往往只會持續數小時到數天。

事實上，蘋果過往也曾就此情況作出解釋，指用戶更新系統後，iPhone或其他裝置需要軟件重整和最佳化，故初期使用時會有續航力變差的狀況，但過一段時間後就會恢復正常。

【蘋果動向】發布會後隨即停產？ 蘋果確認27吋iMac步入歷史

責任編輯：黃顯晴

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！