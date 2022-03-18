【加密貨幣】澤連斯基總統簽署法案 烏克蘭虛擬資幣正式合法化

在烏克蘭收到數千萬美元加密貨幣捐款以抵禦俄羅斯入侵之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 簽署了一項法案，正式將該國的加密貨幣合法化。

法案於上個月獲得烏克蘭議會通過，並在周三（16日）交由澤連斯基簽署《加密資產法》。法案確定了虛擬資產的法律地位、分類、所有權及監管機構。《加密資產法》下，外國和烏克蘭的加密貨幣交易所可合法營運，烏克蘭銀行可為加密公司開設賬，而烏克蘭國家銀行及烏克蘭全國證券及股市委員會將負責進行監管，包括向數位資產提供商發放許可證等。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

據烏克蘭數位轉型部數據顯示，截至周五（18日），已籌集到超過5,548萬美元（約4.34萬億港元）的加密貨幣。加密貨幣在俄羅斯和烏克蘭戰爭中發揮著重要作用。除了是向烏克蘭捐款的主要載體，還被視為可能是俄羅斯人逃避金融制裁的方法。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠