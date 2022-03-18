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【加密貨幣】澤連斯基總統簽署法案 烏克蘭虛擬資幣正式合法化

環球政經 20:01 2022/03/18

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在烏克蘭收到數千萬美元加密貨幣捐款以抵禦俄羅斯入侵之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 簽署了一項法案，正式將該國的加密貨幣合法化。

法案於上個月獲得烏克蘭議會通過，並在周三（16日）交由澤連斯基簽署《加密資產法》。法案確定了虛擬資產的法律地位、分類、所有權及監管機構。《加密資產法》下，外國和烏克蘭的加密貨幣交易所可合法營運，烏克蘭銀行可為加密公司開設賬，而烏克蘭國家銀行及烏克蘭全國證券及股市委員會將負責進行監管，包括向數位資產提供商發放許可證等。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

據烏克蘭數位轉型部數據顯示，截至周五（18日），已籌集到超過5,548萬美元（約4.34萬億港元）的加密貨幣。加密貨幣在俄羅斯和烏克蘭戰爭中發揮著重要作用。除了是向烏克蘭捐款的主要載體，還被視為可能是俄羅斯人逃避金融制裁的方法。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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虛擬貨幣 澤連斯基 制裁 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 香港 金融 銀行

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