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【新股IPO】零跑科技遞交上市申請 去年電動汽車交付按年增4.4倍

股樓投資 19:15 2022/03/18

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內地電動車公司零跑科技正式申請赴港上市，此前有消息指公司計劃集資10億美元（約78億港元），聯席保薦人為中金、花旗、摩根大通及建銀國際。零跑科技成立於2015年，是中國目前唯一一間有全域自主研發能力的新興電動汽車公司，主要自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

零跑科技目前合共推出3款車型，未來計劃以每年一至三款車型的速度，在2025年底前推出八款新車型，當中智能純電動中大型轎車C01計劃在今年第二季度推出。新能源汽車主要聚焦在價格介於15萬至30萬元人民幣的中國中高端主流新能源汽車市場。公司於去年全年，合共交付43748輛電動汽車，按年增長443.5%。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁】

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去年全年，零跑科技總收益達31.3億元人民幣，按年增長396.7%；去年毛損達13.88億元人民幣，按年擴大334.2%；期內股東應佔虧損為28.46億元人民幣，按年擴大158.7%。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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