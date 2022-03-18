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【業績│零售股】堡獅龍Bossini公布去年底止18個月蝕3.4億元、修改財年結算日為12月底　店舖數目削至698間

股市 18:44 2022/03/18

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【業績│零售股】堡獅龍Bossini公布去年底止18個月蝕3.4億元、修改財年結算日為12月底　店舖數目削至698間

堡獅龍（Bossini） （00592） 宣布2020年7月至2021年12月底的業績，期內收益約11.64億元；毛利約5.96億元；虧損3.4億元；每股蝕16.52仙，不派末期息。

值得留意是，堡獅龍宣布財年結算日由6月30日改為12月31日，所以今次業績報告會涵蓋2020年7月1日至2021年12月31日表現，而比較數字則為截至2020年6月底的年度數據，因此不可直接比較。

期內確認非現金減值1.19億元

堡獅龍稱，期內同店銷售額及同店毛利分別下跌17%及16%。地區分部方面，堡獅龍香港及澳門收益約6.81億元，內地收益約3.63億元；新加坡約1.2億元。

堡獅龍稱，新冠疫情對集團資產的評估產生負面影響，期內確認非現金減值1.19億元，故影響業績表現。堡獅龍又稱，去年首季零售業出現復甦跡象，由於入境旅客人仍處於凍結狀態，故零售額仍遠低於疫情前的水平。

堡獅龍提到，去年底全球店舖數目為698間，較2021年6月底少184間。香港及澳門分店26間，較2021年6月減少8間；內地分店119間，半年減少5間；新加坡分店減2間至14間。

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港股 堡獅龍（00592） 零售 新加坡 銷售 澳門 同店銷售 疫情

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