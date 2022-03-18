▲ 【第五波疫情】銀行公會禤惠儀：業界和金管局就全民檢測溝通 下半年香港經濟有望反彈

政府尚未公布全民檢測詳情，外界關注檢測一旦落實，銀行會有何應對。香港銀行公會主席禤惠儀表示，銀行一直和政府監管機構保持溝通，進行不同的應變措施，業界正等待全民檢測細則出台，但希望銀行既有的操作能運作暢順。業界已開始和金管局商討，全民檢測下，要做到市場運作暢順可有甚麼地方需留意，現時仍處於和金管局溝通階段，惟要等細節出台，才能進一步做到仔細預測。

她表示，公會有收集業界意見，例如時間、分行安排、一些業務和按揭產品有義務何時需要成交等，公會有就這些意見和金管局溝通，金管局亦採取開放態度，樂意聽取業界意見。她希望如果全民檢測方面有多些細節公布，業界計劃時就可以有基本看法做好應變。

禤惠儀：疫情主導經濟發展 短期壞帳有機會現上升壓力

禤惠儀提到，香港近期第五波疫情急劇惡化，社交距離措施大幅收緊，影響了經濟活動，不少行業因員工受感染需隔離而減少服務，故認為香港首季經濟有機會出現收縮，失業率亦會回升，惟香港一向韌力很強，金融市場近期雖有波動，運作亦暢順，未見有系統性風險。她相信疫情會主導香港經濟發展，冀隨着疫情未來紓緩，政府亦已加碼派發消費券，下半年香港經濟可有望反彈。

她又指，香港銀行資產組合現時整體穩健，而經濟短期惡化之下，銀行壞帳有機會出現上升壓力，惟目前壞帳率是相當低水平，且銀行以較審慎態度檢視資產質素，有緩衝空間讓銀行在此困難時刻維持資產質素處於健康水平，在系統和結構上未見對金融系統構成大的衝擊。

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