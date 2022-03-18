  • 26°C
香港時間 : 2022318日 (五) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】銀行公會禤惠儀：業界和金管局就全民檢測溝通　下半年香港經濟有望反彈

股市 18:41 2022/03/18

分享：

【第五波疫情】銀行公會禤惠儀：業界和金管局就全民檢測溝通　下半年香港經濟有望反彈

政府尚未公布全民檢測詳情，外界關注檢測一旦落實，銀行會有何應對。香港銀行公會主席禤惠儀表示，銀行一直和政府監管機構保持溝通，進行不同的應變措施，業界正等待全民檢測細則出台，但希望銀行既有的操作能運作暢順。業界已開始和金管局商討，全民檢測下，要做到市場運作暢順可有甚麼地方需留意，現時仍處於和金管局溝通階段，惟要等細節出台，才能進一步做到仔細預測。

她表示，公會有收集業界意見，例如時間、分行安排、一些業務和按揭產品有義務何時需要成交等，公會有就這些意見和金管局溝通，金管局亦採取開放態度，樂意聽取業界意見。她希望如果全民檢測方面有多些細節公布，業界計劃時就可以有基本看法做好應變。

禤惠儀：疫情主導經濟發展　短期壞帳有機會現上升壓力

禤惠儀提到，香港近期第五波疫情急劇惡化，社交距離措施大幅收緊，影響了經濟活動，不少行業因員工受感染需隔離而減少服務，故認為香港首季經濟有機會出現收縮，失業率亦會回升，惟香港一向韌力很強，金融市場近期雖有波動，運作亦暢順，未見有系統性風險。她相信疫情會主導香港經濟發展，冀隨着疫情未來紓緩，政府亦已加碼派發消費券，下半年香港經濟可有望反彈。

她又指，香港銀行資產組合現時整體穩健，而經濟短期惡化之下，銀行壞帳有機會出現上升壓力，惟目前壞帳率是相當低水平，且銀行以較審慎態度檢視資產質素，有緩衝空間讓銀行在此困難時刻維持資產質素處於健康水平，在系統和結構上未見對金融系統構成大的衝擊。

相關文章：

【全民檢測】林鄭：未來數天交代全民檢測細節、3月26日不正確　一併交代防疫措施最新安排

【美國加息】銀行公會禤惠儀：銀行資金充裕　看不到壓力上調最優惠利率及按揭息率

 

 

經濟 全民檢測 香港銀行公會

上一篇文章

【業績│零售股】堡獅龍Bossini公布去年底止18個月蝕3.4億元、修改財年結算日為12月底　店舖數目削至698間

下一篇文章

四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水重新吸資28億　12億加倉李寧　港股全周「過山車」累升858點、夜期微跌6點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重新吸資28億　12億加倉李寧　港股全周「過山車」累升858點、夜期微跌6點（不斷更新）
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【美股期貨】觀望習拜通話+四巫日　道指期貨跌154點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】觀望習拜通話+四巫日　道指期貨跌154點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款