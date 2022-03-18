【烏克蘭戰爭】俄料避過債務違約 有債權人稱收到債息

俄羅斯因俄烏戰爭遭制裁以來，首次有美元主權債息到期繳付。俄羅斯表明已繳付約1.17億美元（約9.13億港元）的利息，市場曾憂慮俄因制裁而陷入違約危機。但外媒引述部分債權人指，已經收到美元債息。

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俄羅斯兩筆以美元計價的主權債券的息票周三（16日）到期，需向債券投資者繳付約1.17億美元的利息。俄羅斯表示已向代理銀行發出命令繳付債息。

路透社早前引述消息人士指，俄羅斯的代理銀行摩通（JPMorgan Chase）已受理俄羅斯政府繳付的現金，並將這筆款項轉帳至代理人花旗（Citigroup）。上述款項據報經檢查後會再分發給不同債券持有人。

消息指有關款項經檢查後再分發給不同債券持有人。

路透社另外引述兩名市場消息人士指，有部分債權人已收到以美元支付債息，預料俄羅斯已避過今次債務違約危機。

其中一人稱債權人收到款項超乎其預期，更透露債息是以美元繳付。

俄羅斯繳付外債利息若遭拒收 恐陷債務違約危機 【下一頁】

路透社指也有部分債權人表示，他們尚未收到資金，但認為很快就會收到轉賬款項。他們更透露，最近幾天收到大量俄羅斯企業的硬通貨債券付款。

俄羅斯曾經表示，如果俄羅斯因制裁而繳付失敗，將會用俄羅斯盧布向債券持有人繳付利息。

另外，標準普爾周四（17日）將俄羅斯的評級由「CCC-」下調至「CC」，指俄羅斯未來數周的債息繳付或面臨技術困難，存在債務違約風險。

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責任編輯：鄭錦玲