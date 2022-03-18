【保就業計劃】保就業計劃剔除10類不受影響行業　港九藥房總商會：一般藥房不受影響

政府今日宣布新一輪保就業計劃，並進一步剔除10類不受第五波疫情影響的行業，包括僱員人數超過50人的超級市場、藥房和網購平台。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，業界大部份的中小企只僱用8至10人，今次僱員超過50人才不能申請資助，而這範圍內的藥房只屬於小部份的連鎖藥房，因此並不擔心。

張續指，現時業界生意已下跌超過一半，由於內地客佔其2成至3成的生意，只有通關才看到曙光。惟業界目前也有售非藥房售賣的民生貨品，例如食品或罐頭等，希望彌補損失的部份。

國際性時裝網購平台能否申請？

CEC國際（00759）旗下經營759阿信屋，其副總經理林國仲表示，對於是否申請保就業計劃，內部仍在研究階段，並了解當中的詳情，須視乎情況再作決定。

網購平台也是被剔除的名單之中，但銷售時裝的平台現時的生意也受影響。ZALORA雖然香港僱員不足50人，但其僱員遍布全球，內部目前仍在研究，其他海外僱員是否計算在這50人之中。

Mydress聯合創辦人黎文也指，由於在第五波疫情下客人的消費意慾也大減，服裝銷售有所下跌。但其香港僱員不足50人，倘若符合要求能夠申請，預計可領取約30萬至40萬資助。

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記者：馬意文