【業績│燃氣股】華潤燃氣抽升16%　去年多賺約24%、派末期息每股1.12元、全年增派息逾三成

▲ 華潤燃氣去年多賺約24％，派末期息每股1.12元。

華潤燃氣 （01193） 公佈去年業績，期內股東應佔溢利淨額增加24.15%，至63.95億元。集團宣派末期息每股1.12元，全年派息增至1.27元，按年多派36.6%，派息率45%。華潤燃氣今早大升16%，報32.75元。

華潤燃氣去年收入781.75億元，按年增加近四成。集團稱期內實現快速發展，天然氣銷售量按年增長17.4%，至340.82億立方米。其中，工業銷氣量增22.5%至182.12億立方米、商業銷氣量增18.1%至68.51億立方米，居民銷氣量增9.5%至76.54億立方米。

綜合服務業務營收增68%

年內，集團新開發工商業用戶及居民用戶分別為3.9萬戶及352.4萬戶。截至去年底止，集團擁有4548.87萬戶居民用戶，36.65萬戶商業用戶及2.84萬戶工業用戶。

另外，集團去年綜合服務業務營收規模22.41億元，按年增67.64%。其中，燃氣具營業額7.68億元，按年升106%；燃氣保險業務營業額4.84億元，按年升28.4%。集團稱綜合服務業務滲透率仍處低位，料通過持續深入推廣，未來將進入快速發展並成重要業務組成部份。

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