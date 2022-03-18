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【潛力股精選】梁耀康：長實（01113）

股市 18:09 2022/03/18

分享：

長實 （01113） 公有業績後股價造好，股價逆市升逾2%，收報51.75元。獨立股評人梁耀康（Dave）指市場對長實業績「收貨」，派息亦有驚喜，加上可持續性收益愈來愈好，亦相信會繼續回購、派息，建議投資者可考慮買入，績後可追入？買入策略如何？立即點擊收看/收聽。→【按此即睇買賣策略】

*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略*

欄名 : 潛力股精選

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李嘉誠 長和（00001） 長實集團（01113） 投資推介 投資策略 技術分析 個股分析 宏觀分析 市況分析 市場交易

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利亞零售（00831）逆市急升近7%破頂 受惠「保就業」兼消費券（有片）

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