【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 股市 18:09 2022/03/18 分享： 長實 （01113） 公有業績後股價造好，股價逆市升逾2%，收報51.75元。獨立股評人梁耀康（Dave）指市場對長實業績「收貨」，派息亦有驚喜，加上可持續性收益愈來愈好，亦相信會繼續回購、派息，建議投資者可考慮買入，績後可追入？買入策略如何？立即點擊收看/收聽。→【按此即睇買賣策略】 *重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 今日 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 2022/03/17 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 2022/03/16 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 2022/03/15 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 【潛力股精選】梁耀康：友邦（01299） 2022/03/11 【潛力股精選】梁耀康：友邦（01299） 你可能感興趣 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 今日 18:33 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 18:22 2022/03/17 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 18:15 2022/03/16 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 今日 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 今日 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 2022/03/17 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 2022/03/16 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 2022/03/15 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 李嘉誠 長和（00001） 長實集團（01113） 投資推介 投資策略 技術分析 個股分析 宏觀分析 市況分析 市場交易