【保就業2022】經營受限餐飲業屬資助範圍　有商戶停業下仍出糧留住員工

▲ 經營受限制的餐飲處所屬於資助範圍內，有商戶代表指出，計劃有一定幫助，但前提是餐廳要有生意。（資料圖片）

政府今日（18日）宣布將推出新一輪保就業計劃，並進一步剔除10類不受第五波疫情影響的行業。經營受限制的餐飲處所屬於資助範圍內，有商戶代表指出，計劃有一定幫助，但前提是餐廳要有生意。

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獅子林私房火鍋曾先生反映，該店已因晚市禁堂食選擇停業，惟為了留住員工，仍選擇每月出一半薪金予廚師。「對餐飲業來說，留住員工非常重要，就算停業亦要顧及他們的生計」。

他表示新的保就業計劃對該店猶如雪中送炭，「但沒有食物的話，有炭也沒東西可燒」，故對業界前景仍持觀望態度。

Zenon Café負責人梁小姐則表示歡迎保就業計劃，因為起碼可鼓勵員工上班。該店近期因應生意大減，已把人手降至每日只有一個樓面、一個廚房員工上班，計劃公布後考慮之後各增一名。

不過她指出，餐飲業界正處於困境，增加人手上班的前提是要有顅客。她憂慮部分員工或寧願直接領取一萬元的失業援助金，待市道好轉才重投勞動市場，但亦稱能理解員工選擇，始終保就業計劃非長遠解決方法。

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記者：李智美