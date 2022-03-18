【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 股市 18:33 2022/03/18 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：利亞零售（00831） 按此→ 梁耀康：長實（01113） 按此→ 梁耀康：領展（00823） 按此→ 孫運喜：港交所（00388） 按此→ 孫運喜：港鐵（00066） 皇牌節目足本版↓ *重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* *美國今周議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析* *俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪於《ET財智Talk》分析外滙市場最新走勢* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 今日 【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 今日 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 2022/03/17 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 2022/03/16 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 2022/03/15 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 今日 18:09 【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 今日 18:16 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 18:22 2022/03/17 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 今日 【潛力股精選】梁耀康：利亞零售（00831） 【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 今日 【潛力股精選】梁耀康：長實（01113） 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 2022/03/17 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 2022/03/16 【潛力股精選】孫運喜：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 2022/03/15 【潛力股精選】孫運喜：港鐵（00066） 止蝕 目標價 買入價 市場交易 宏觀市場 市場動向 利亞零售（00831） 長實集團（01113） 領展房產基金（00823） 港鐵公司（00066）