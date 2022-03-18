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【科技一周回顧】新iPhone、iPad Air開箱實測　三星、華為及小米發布會揭幕

科技 20:00 2022/03/18

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3　Touch ID依然超靈敏？（多圖+有片）

蘋果（Apple）日前舉行「Peek Performance」春季發布會，發布蘋果目前最便宜的5G iPhone ——「第三代iPhone SE」。新iPhone SE目前已正式發售。本報記者也搶先開箱體驗，到底新iPhone SE性能是否如外媒所指，能夠媲美iPhone 13呢？

此外，本報記者也為iPad Air進行開箱實測，對新一代iPad Air有興趣的讀者也可參考

【蘋果開箱】搶先試玩新色iPad Air　升級M1芯片成平價iPad Pro？（多圖）

2/ 多間科企同時舉行發布會，推出多項新產品：

>>> 【小米新機】小米12系列登陸香港　售4,399元起月底開售（多圖）

>>>【三星新品】三星Galaxy Book2系列　4月香港上市　最平4,580元入手

>>>【華為新品】華為春季發布會揭幕　聚焦智能家居推新方案

>>>【華為新品】華為手機添新成員P50E　最平$5,036有交易

>>>【小米新品】可偵測血氧！　小米Watch S1系列智能手錶攻港（多圖）

>>>【三星新機】三星中階機Galaxy A33及A53登場　售約3,194元起

>>>【紅米新機】紅米Redmi K50系列旗艦手機登場　搭載天璣芯片售2,953港元起（多圖）

3/【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶需額外收費　三地區率先實施

影視串流平台Netflix近年一直​​嚴格規管用戶的共享帳戶，除了限制用戶裝置數量，早前也要求用戶驗證他們與帳戶持有人同住，成功驗證方可繼續使用，打擊用家過度分享單一帳戶密碼的行為。近日Netflix宣布，將會採取更嚴謹的措施，用戶若分享Netflix帳戶予非同住者，需額外收費。

4/ 【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram

引入「非同質化代幣」（NFT）已成為各社交平台的發展藍圖。繼早前Twitter推出新功能，允許用戶將所擁有的NFT作為個人照片後，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前在「SXSW 2022」（South by Southwest 2022）大會上表示，NFT將在短期內登陸Instagram（IG）。

>>>【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場

責任編輯：曾曉汶

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開箱 產品 Meta iPhone 13 NFT 串流 ETF 朱克伯格 iPad Netflix

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