【保就業2022】上輪保就業十大資助企業一半不合資格　一文看清保就業計劃2022剔除行業名單

- 特區政府、立法會、司法機 構

- 中央駐港機構

- 其他政府和國際組織的辦事處

- 指定法定機構及公司

- 指定公營機構、政府擁有的 公司或資助機構

- 政府資助機構旗下由政府全數資助工資的僱員

- 政府外判服務承辦商／顧問 公司旗下專職為政府合約提供服務的僱員

屬以下行業和聘用多於 50 名員工的企業：

- 超級市場、藥房、便利店、 網購平台

- 物業管理、清潔、保安

- 銀行、金融機構、保險公司

- 速遞派送（包括物流平台、 送餐平台）

- 公共基建設施（包括電力、 煤氣、油公司、電訊商）

- 主題公園、由政府承租用作檢疫或隔離設施的酒店

- 私家醫院、診所、化驗所

- 建造商

- 地產發展商地產

- 代理商

- 被勒令關閉的處所

- 經營受限制的餐飲處所

- 沒有初步剔除的零售店

- 進出口貿易及批發

- 專業及商用服務

- 非政府資助的教育、社會及個人服務

- 運輸

- 製造

- 其他