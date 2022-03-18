【保就業2022】上輪保就業十大資助企業一半不合資格　一文看清保就業計劃2022剔除行業名單

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【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（3月21日-25日）
第五波疫情打擊本港營商環境，刺激失業率急增，今早行政長官林鄭月娥在抗疫記者會公布，推出新一輪「保就業計劃2022」，林鄭月娥強調保就業新一輪計劃聚焦中小企，設計有所改良，又稱儘管疫情嚴峻，但也不是每個行業都受到影響，有些行業生意不太遭受影響，因此政府會剔除部分行業。政府下午澄清廣播業不屬被剔除行業。
|「2020 保就業」 剔除名單
|「2022 保就業」 初步額外剔除名單
|「2022 保就業」 資助範圍
|- 特區政府、立法會、司法機 構
- 中央駐港機構
- 其他政府和國際組織的辦事處
- 指定法定機構及公司
- 指定公營機構、政府擁有的 公司或資助機構
- 政府資助機構旗下由政府全數資助工資的僱員
- 政府外判服務承辦商／顧問 公司旗下專職為政府合約提供服務的僱員
|屬以下行業和聘用多於 50 名員工的企業：
- 超級市場、藥房、便利店、 網購平台
- 物業管理、清潔、保安
- 銀行、金融機構、保險公司
- 速遞派送（包括物流平台、 送餐平台）
- 公共基建設施（包括電力、 煤氣、油公司、電訊商）
- 主題公園、由政府承租用作檢疫或隔離設施的酒店
- 私家醫院、診所、化驗所
- 建造商
- 地產發展商地產
- 代理商
|- 被勒令關閉的處所
- 經營受限制的餐飲處所
- 沒有初步剔除的零售店
- 進出口貿易及批發
- 專業及商用服務
- 非政府資助的教育、社會及個人服務
- 運輸
- 製造
- 其他
*資料來源：政府
獨立股評人David Webb上月曾發表文章，列出2020年首兩階段保就業措施十大最多資助企業。若對比政府最新剔除行業名單，估計2020年領取超過8億元的牛奶公司將不符合最新一輪保就業資格，此外料香港電訊 （06823） 、百佳、金門建築及香港迪士尼同樣不符合資格。
|排名
|企業
|獲發資助（元）
|受僱人數
|人均獲分資助
|1
|牛奶公司
|799,417,158
|21,611
|36,991
|2
|九龍巴士
|650,103,168
|12,590
|51,636
|3
|美心食品
|643,015,104
|13,456
|47,786
|4
|香港電訊（06823）
|536,689,896
|11,465
|46,811
|5
|大家樂（00341）
|462,770,517
|12,640
|36,612
|6
|國泰航空（00293）
|458,206,656
|17,703
|25,883
|7
|香港飛機工程（00044）
|330,359,052
|6,053
|54,578
|8
|百佳
|323,919,648
|8,215
|39,430
|9
|金門建築
|322,121,586
|6,066
|53,103
|10
|香港國際主題樂園有限公司（即香港迪士尼）
|306,620,925
|7,092
|43,235
*資料來源：Webb-Site
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