  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保就業2022】上輪保就業十大資助企業一半不合資格　一文看清保就業計劃2022剔除行業名單

股市 18:29 2022/03/18

分享：

【保就業2022】上輪保就業十大資助企業一半不合資格　一文看清保就業計劃2022剔除行業名單

第五波疫情打擊本港營商環境，刺激失業率急增，今早行政長官林鄭月娥在抗疫記者會公布，推出新一輪「保就業計劃2022」，林鄭月娥強調保就業新一輪計劃聚焦中小企，設計有所改良，又稱儘管疫情嚴峻，但也不是每個行業都受到影響，有些行業生意不太遭受影響，因此政府會剔除部分行業。政府下午澄清廣播業不屬被剔除行業。

林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億，看【下一頁】

「2020 保就業」 剔除名單 「2022 保就業」 初步額外剔除名單 「2022 保就業」 資助範圍
- 特區政府、立法會、司法機 構
- 中央駐港機構
- 其他政府和國際組織的辦事處
- 指定法定機構及公司
- 指定公營機構、政府擁有的 公司或資助機構
- 政府資助機構旗下由政府全數資助工資的僱員
- 政府外判服務承辦商／顧問 公司旗下專職為政府合約提供服務的僱員		 屬以下行業和聘用多於 50 名員工的企業：
- 超級市場、藥房、便利店、 網購平台
- 物業管理、清潔、保安
- 銀行、金融機構、保險公司
- 速遞派送（包括物流平台、 送餐平台）
- 公共基建設施（包括電力、 煤氣、油公司、電訊商）
- 主題公園、由政府承租用作檢疫或隔離設施的酒店
- 私家醫院、診所、化驗所
- 建造商
- 地產發展商地產
- 代理商		 - 被勒令關閉的處所
- 經營受限制的餐飲處所
- 沒有初步剔除的零售店
- 進出口貿易及批發
- 專業及商用服務
- 非政府資助的教育、社會及個人服務
- 運輸
- 製造
- 其他

*資料來源：政府

獨立股評人David Webb上月曾發表文章，列出2020年首兩階段保就業措施十大最多資助企業。若對比政府最新剔除行業名單，估計2020年領取超過8億元的牛奶公司將不符合最新一輪保就業資格，此外料香港電訊 （06823） 、百佳、金門建築及香港迪士尼同樣不符合資格。

2020年十大最多「保就業」資助企業

排名 企業 獲發資助（元） 受僱人數 人均獲分資助
1 牛奶公司 799,417,158 21,611 36,991
2 九龍巴士 650,103,168 12,590 51,636
3 美心食品 643,015,104 13,456 47,786
4 香港電訊（06823） 536,689,896 11,465 46,811
5 大家樂（00341） 462,770,517 12,640 36,612
6 國泰航空（00293） 458,206,656 17,703 25,883
7 香港飛機工程（00044） 330,359,052 6,053 54,578
8 百佳 323,919,648 8,215 39,430
9 金門建築 322,121,586 6,066 53,103
10 香港國際主題樂園有限公司（即香港迪士尼） 306,620,925 7,092 43,235

*資料來源：Webb-Site

圖看「保就業計劃2022」框架重點

    點擊圖片放大
    +3
    +2

相關文章：

【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助

【保就業2022】總商會王冬勝：第五波疫情似已見頂　「保就業」可助水深火熱企業渡過難關

【保就業2022】畢馬威中國：新一輪「保就業」更具針對性　有助穩定及降低失業率

港股 電訊商 發展商 疫情 就業 保就業 金門 David Webb 國泰航空（00293） 大家樂（00341）

上一篇文章

【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（3月21日-25日）

下一篇文章

【業績│燃氣股】華潤燃氣去年多賺約24％　派末期息每股1.12元、全年增派息逾三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水重新吸資28億　12億加倉李寧　港股全周「過山車」累升858點、夜期微跌6點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重新吸資28億　12億加倉李寧　港股全周「過山車」累升858點、夜期微跌6點（不斷更新）
【美股期貨】觀望習拜通話+四巫日　道指期貨跌154點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】觀望習拜通話+四巫日　道指期貨跌154點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款