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【烏克蘭戰爭】俄在烏東設禁飛區 澤連斯基堅持烏國土完整

環球社會熱點 18:05 2022/03/18

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俄羅斯上月底宣布採取特殊軍事行動，正式入侵烏克蘭。國際文傳通訊社周五（18日）引述頓涅茨克親俄分子指，俄羅斯在烏東頓巴斯設立禁飛區。烏克蘭總統澤連斯基周四（17日）堅持，只承認1991年蘇聯解體時烏克蘭繼承的邊界。

俄軍炮擊利沃夫 擊中飛機維修廠 【下一頁】

國際文傳通訊社 （Interfax）引述頓涅茨克（Donetsk）親俄分離主義分子指，俄羅斯已在頓巴斯地區（Donbass）設立禁飛區。同時，俄軍在烏東攻勢持續，盧甘斯克（Luhansk）州長Serhiy Gaidai表示，俄軍猛烈炮擊，部分攻擊瞄準民居，嚴重阻礙前線城鎮及村莊的平民安全撤離。

Gaidai續指，當地所有社區曾遭炮火轟炸，至今已有59名平民喪生。Gaidai希望俄烏周六（19日）能達成臨時停火協議，以便貨車向有需要民眾分發食品、藥物及其他援助物資。

美情報指戰事再拖延 俄或作核威脅 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問Oleksiy Arestovych周四（17日）表示，總統並沒有改變立場，只承認1991年蘇聯解體時烏克蘭繼承的邊界。這意味澤連斯基堅持烏國領土完整，包括克里米亞、頓涅茨克及盧甘斯克是屬於烏克蘭。

Arestovych於電視講話強調，他們永遠不會放棄國家利益。

談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）接受波蘭媒體訪問時亦指，和談關鍵分歧之一是克里米亞及頓巴斯地區領土問題，重申烏國邊界絕不會改變。儘管俄羅斯已控制這3個地區，但法律上仍屬烏克蘭領土，他透露將尋求「法律行動」，但未具體說明。

波多利亞克亦稱，俄方談判代表團態度軟化，相信已審視度勢，理性判斷大局。

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責任編輯：郭麗明

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