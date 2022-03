【烏克蘭戰爭】澤連斯基視像訪美德國會 悲諷兩國袖手旁觀

烏克蘭總統澤連斯基多次呼籲西方國家,積極幫助烏克蘭對抗俄羅斯。澤連斯基近日透過視像形式,前後在美國及德國國會發表演說,希望得到更多援助。演講中澤連斯基多次引用兩國著名事件或名句,悲傷地嘲諷兩國對烏克蘭袖手旁觀。

繼英國國會後,澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)連續兩日以視像形式,現身美國及德國的國會。周三(16日)的美國國會演講上,澤連斯基提及二戰美軍珍珠港遇襲與911恐襲事件,重申希望美國封鎖烏克蘭的領空,拯救更多烏克蘭民眾性命。

澤連斯基亦提出,美國應該對俄羅斯「每周」實施新制裁,把所有俄羅斯政治人物列入黑名單及所有美國公司撤出俄羅斯市場,直至俄軍停止入侵。雖然封鎖領空要求渺茫,澤連斯基希望美國可以提供地對空導彈系統,讓烏軍抗衡俄羅斯轟炸機。

最後,澤連斯基展示一段兩分鐘影片,展示俄羅斯對烏克蘭人民及土地造成的嚴重破壞。澤連斯基更悲痛地以英文作結稱,

「我現時接近45歲,但當超過100名兒童失去生命,我停在44歲。假如一切不能停止死亡,我已再感受不到生命的意義。」

(Now, I'm almost 45 years old. Today, my age stopped when the heart of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the deaths.)