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【烏克蘭戰爭】澤連斯基視像訪美德國會 悲諷兩國袖手旁觀

環球政治 17:52 2022/03/18

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烏克蘭總統澤連斯基多次呼籲西方國家，積極幫助烏克蘭對抗俄羅斯。澤連斯基近日透過視像形式，前後在美國及德國國會發表演說，希望得到更多援助。演講中澤連斯基多次引用兩國著名事件或名句，悲傷地嘲諷兩國對烏克蘭袖手旁觀。

【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊利沃夫 擊中飛機維修廠 【下一頁】

繼英國國會後，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）連續兩日以視像形式，現身美國及德國的國會。周三（16日）的美國國會演講上，澤連斯基提及二戰美軍珍珠港遇襲與911恐襲事件，重申希望美國封鎖烏克蘭的領空，拯救更多烏克蘭民眾性命。

澤連斯基亦提出，美國應該對俄羅斯「每周」實施新制裁，把所有俄羅斯政治人物列入黑名單及所有美國公司撤出俄羅斯市場，直至俄軍停止入侵。雖然封鎖領空要求渺茫，澤連斯基希望美國可以提供地對空導彈系統，讓烏軍抗衡俄羅斯轟炸機。

最後，澤連斯基展示一段兩分鐘影片，展示俄羅斯對烏克蘭人民及土地造成的嚴重破壞。澤連斯基更悲痛地以英文作結稱，

「我現時接近45歲，但當超過100名兒童失去生命，我停在44歲。假如一切不能停止死亡，我已再感受不到生命的意義。」

（Now, I'm almost 45 years old. Today, my age stopped when the heart of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the deaths.）

俄企申請商標擬取代麥當勞 標誌似足金拱門？ 【下一頁】

周四（17日）視像現身德國國會，澤連斯基引用二戰猶太人大屠殺紀錄營的名句「永遠不再」（Never again），批評德國政界多年來高呼口號，現今證實根本無用，更指烏克蘭人被屠殺。他呼籲德國有所作為，阻止俄羅斯。

同時，澤連斯基亦批評德國多年來未有挺身而出對抗俄羅斯，並加強與俄國的能源及商業聯繫。澤連斯基更指早已警告德國，「北溪」（Nord Stream）是俄羅斯為戰爭做的準備，但德國卻不理會，只稱是「生意」（Business）。

澤連斯基強調，今次俄烏戰爭關乎歐洲大陸的未來，指西方政府過去多次錯過機會決定歐洲命運，促請今次幫助烏克蘭終止戰爭。

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責任編輯：吳漢培

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