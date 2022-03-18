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【求職市場】市場形勢變　5招助求職者脫穎而出

商業 17:45 2022/03/18

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香港去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月顯著上升0.6個百分點上升，可見求職者找工作會變得更不容易，年來勞動市場結構亦經歴前所未有變遷、企業及求職者各有挑戰。當疫情變成常態，專業人才即將重返工作崗位。企業亦欲吸引良才外，求職者都要作好事前準增加面試機會，務求在眾多求職者中脫穎而出。

【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰

據《Forbes》報告指出，去年在美國有3800萬員工辭職， 而職位空缺則有1090萬個，這意味著求職出現更大的競爭，要成功應徵心水職位，下列5招或會讓你增加獲聘機會。

1.制定具特色履歷：隨著數碼媒體流行，結合動態的有聲有畫履歷表是一種新方式，要能在眾多履歷表中突圍。求職者要制作具備個人特色、清晰簡單的工作經驗履歷表，列出個人技能，要能夠吸引管理人。另外，部分企業會借助人工智能（AI）申請人追蹤系統（ATS）篩選履歷表，求職者應需根據個別企業制定不同特點的履歷表，突顯優勢。

2.社交平台：CareerBuilder調查數據顯示，70%的受訪僱主，會使用社交平台研究求職者是否具公司所需價值，甚至留意應徵者的生活日常。求職者宜在撰寫新履歷表同時，也要留意在社交平台分享的生活情況、技能及工作經驗，讓僱主及人力資源部門能夠在面試前了解應徵者的工作及生活態度。

【大辭職潮】7成新世代不滿新工　或引發新一波大辭職潮

3.接種疫苗狀況：兩年前很難想像找工作會與接種疫笛關聯在一起，但據調查顯示，33%的受訪招聘人員會留意履歷表中求職者疫苗接接種情況，儘管今年初有美國大型企業的員工對此有反對聲音，認為並不公平。報告點出求職者在履歷表及面試中的疫苗接種狀態，將成為人力資源部門篩選履歷表時一項重要資訊。

4.遙距工作經驗：2021年調查發現，美國有300萬在家工作的專業職位，可見部分專業人才已具備混合工作的技能，求職者宜在履歷中詳細描述遙距模式下的工作經驗。

5.表現溝通技巧：報告指市場普遍認為長久以來的遙距工作令團隊工作互動效能降低，相反面對面工作則有助加強團隊成員交流，提升工作效率。因此，僱主面試或會時期望求職者具備良好的溝通技巧，應徵者亦應以清晰易明的溝通方式進行面試。

責任編輯：向頌勤

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