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【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口

名人薈萃 08:28 2022/03/19

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過去一周，舉世富豪圈最多人剝花生的「大新聞」，正是全球首富，電動汽車集團Tesla大老闆兼行政總裁馬斯克（Elon Musk），變成「無殼蝸牛」，將自己名下7間豪宅，以10億美元全部沽清，理由是準備移民火星，故不想被有形資產負累。


這個講法，是否很「前衛又有型」？不過，移民火星？那裏有屋、有水、有電、有車、有食物、有醫生、有藥物……嗎？但他如此成功，當然沒有人敢質問，以免踫一鼻子灰，或倒轉玩弄。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

世上任何高手，當需要離開一個長期服務機構時，為「走得靚」，以及各方好下台，通常會找一個「美麗但沒
有人信的藉口」，以免大家尷尬。

無人信的美麗藉口

上周，香港馬圈最震動的消息，為年薪應該以千萬元計的馬會業務拓展及市場執行總監張之傑，公布今季後離開馬會，並於4月1日先由崗位步下「等離職」。原因是……哈哈哈，講出來都沒有人信——希望多點時間陪家人。

老張年青醒目，事業如日方中，大把前途。不玩，當然有一個遠比「照顧家庭」為大的理由。但大家成年人，無謂「玩踢爆」。他如此說，我們暫時相信。

在香港「打工皇帝」離職史中，有一位藉口特別令人「津津樂道」，真正高手出招。

讓靈魂休假成藉口

此君正是前金管局總裁陳德霖。早年長期任「沙皇」任志剛副手，本應早升上正做總裁。但可能「有人不讓位」，於是，「谷鬼氣」辭職，理由是需要一個「Sabbatical Leave」。名稱深不可測，搞到個個要查字典。


原來，Sabbatical 來自希伯來文Shabbat，意即當事人對所屬行業仍充滿熱誠，意欲令自己有所增長，但有點倦，故先離開一陣子，讓靈魂閒下來，多吸收新知識，然後重拾活力，準備將來行更遠更闊的道路。

陳德霖講法，江湖高人們，誰也知他的意思，是等任志剛退休後再回來，無謂讓人「撳住玩」。果然如是，「兜完個大彎」， 2009年就正式登上金管局總裁大位了。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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