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【機迷熱話】哈利波特遊戲《霍格華茲的傳承》　將於今年聖誕登場（有片睇+多圖）

科技 18:01 2022/03/18

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《霍格華茲的傳承》將於今年聖誕登陸 PlayStation 5/4、Xbox Series X/S、Xbox One 和 PC 平台。

由華納兄弟遊戲旗下Avalanche Software團隊製作、改編至經典奇幻小說《哈利波特》的開放世界動作角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》，原定於去年推出。惟受疫情影響，最終延至今年才正式亮相。華納兄弟今（18日）就公開了14分鐘的遊戲介紹影片，並透露將於今年年末，於PS5、PS4、Xbox 系列、Xbox One 和PC上推出。

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在今晨舉行的PlayStation State of Play活動中，官方展示了超過14分鐘的《霍格華茲的傳承》PS5版遊玩影片。影片中可看到，背景設定在19世紀的霍格華茲，玩家可以選擇學院並享受學院生活，學習各種課程，練習咒語、製作魔藥、馴服神奇動物、結識同伴等。

遊戲包含了大部分過去在電影中有見到的學院場景以及特色，甚至還多出了一些原作沒有的地方，例如廚房。原創劇情相信能為玩家帶來新鮮感，大量新的同學、導師、生物等等也等著玩家一一探索。

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華納兄弟透露，《霍格華茲的傳承》將於今年聖誕登陸 PlayStation 5/4、Xbox Series X/S、Xbox One 和 PC 平台，而任天堂 Switch版本也正準備當中，尚未確定是否會同時發售。

責任編輯：曾曉汶

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