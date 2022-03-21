  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 10:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│燃氣股】新奧能源大彈18%創1個月高　去年核心利潤升15％、管理層：對大客戶的供氣價採用市場化順價（第二版）

股市 09:32 2022/03/21

分享：

【業績│燃氣股】新奧能源去年核心利潤升15%末期息2.11元　去年31個泛能項目投入運營

新奧能源 （02688） 去年純利增加23.5%至77.55億元（人民幣，下同），撇除商品衍生合同已變現結算的核心利潤升14.6%至71.54億元。新奧末期息增0.5%至2.11港元，全年股息升11.6%至2.7港元。新奧能源大彈18%，報117元，創一個月高。

年內零售天然氣業務毛利下降5%

年天然氣總銷售量增長12%至331億立方米，其中零售銷售量增15.1%至252.69億立方米，帶動天然氣零售業務收入升21.6%至492.47億元。不過，受天然氣供應出現缺口及價格攀升等影響，年內零售天然氣業務毛利下降5%至61.64億元。去年集團新增25331個工商業用戶，銷售予工商業用戶天然氣量增長17.9%至199億立方米，佔零售銷氣量78.8%。

歐限俄氣供應長遠對中國天然氣供應有正面影響

首席財務官劉建鋒指，烏克蘭是天然氣輸歐的中轉站，公司密切關注俄烏局勢的變化，而歐洲限制俄氣，令俄羅斯增加向中國輸氣的力度，預期長遠對中國天然氣供應有正面影響。

他指，內地近年天然氣需求增加，主要與推動綠色低碳、煤改氣等因素有關，隨今年宏觀經濟有望全面復甦，預期天然氣銷售增長仍有很大發展空間。

三大油佔新奧天然氣供應約八成

執行董事兼總裁吳曉菁表示，雖然天然氣價上升，但中央一直要求三大油保供穩價，目前三大油佔新奧天然氣供應約八成，未來會實現多元化供應渠，以保證天然氣成本穩定。

她續稱，新奧積極推動天然氣成本順價，對大客戶的供氣價採用市場化順價，在基礎價上，加上成本及利潤。

綜合能源業務收入升55%

新奧去年有31個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達150個，帶來冷、熱、電、蒸氣等共190.65億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增長58.3%。另有在建泛能項目42個，當在建及已投運項目全部達產後，綜合能源需求量可達360億千瓦時。

綜合能源業務收入大幅上升54.8%至78.05億元，毛利亦增加51.2%至13.65億元。

（第二版加入管理層言論）

相關文章：【大行報告】花旗：新奧去年料達不到純利增長15%的目標　降目標價13%

相關文章：【中燃384】中國燃氣與國電投訂立戰略合作框架協議　於光伏、風電等清潔能源領域合作

">

港股 業績公布 燃氣股 天然氣 新奧能源（02688）

上一篇文章

【業績│燃氣股】華潤燃氣抽升16%　去年多賺約24%、派末期息每股1.12元、全年增派息逾三成

下一篇文章

【業績｜生物股】金斯瑞生物開市升逾3%　去年虧損擴大至3.48億美元、或再尋求資本市場融資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款