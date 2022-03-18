【業績│燃氣股】新奧能源去年核心利潤升15%末期息2.11元　管理層：對大客戶的供氣價採用市場化順價（第二版）

▲ 【業績│燃氣股】新奧能源去年核心利潤升15%末期息2.11元 去年31個泛能項目投入運營

新奧能源 （02688） 去年純利增加23.5%至77.55億元（人民幣，下同），撇除商品衍生合同已變現結算的核心利潤升14.6%至71.54億元。新奧末期息增0.5%至2.11港元，全年股息升11.6%至2.7港元。

年內零售天然氣業務毛利下降5%

年天然氣總銷售量增長12%至331億立方米，其中零售銷售量增15.1%至252.69億立方米，帶動天然氣零售業務收入升21.6%至492.47億元。不過，受天然氣供應出現缺口及價格攀升等影響，年內零售天然氣業務毛利下降5%至61.64億元。去年集團新增25331個工商業用戶，銷售予工商業用戶天然氣量增長17.9%至199億立方米，佔零售銷氣量78.8%。

歐限俄氣供應長遠對中國天然氣供應有正面影響

首席財務官劉建鋒指，烏克蘭是天然氣輸歐的中轉站，公司密切關注俄烏局勢的變化，而歐洲限制俄氣，令俄羅斯增加向中國輸氣的力度，預期長遠對中國天然氣供應有正面影響。

他指，內地近年天然氣需求增加，主要與推動綠色低碳、煤改氣等因素有關，隨今年宏觀經濟有望全面復甦，預期天然氣銷售增長仍有很大發展空間。

三大油佔新奧天然氣供應約八成

執行董事兼總裁吳曉菁表示，雖然天然氣價上升，但中央一直要求三大油保供穩價，目前三大油佔新奧天然氣供應約八成，未來會實現多元化供應渠，以保證天然氣成本穩定。

她續稱，新奧積極推動天然氣成本順價，對大客戶的供氣價採用市場化順價，在基礎價上，加上成本及利潤。

綜合能源業務收入升55%

新奧去年有31個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達150個，帶來冷、熱、電、蒸氣等共190.65億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增長58.3%。另有在建泛能項目42個，當在建及已投運項目全部達產後，綜合能源需求量可達360億千瓦時。

綜合能源業務收入大幅上升54.8%至78.05億元，毛利亦增加51.2%至13.65億元。

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