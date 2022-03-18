▲ 【業績│燃氣股】新奧能源去年核心利潤升15%末期息2.11元 去年31個泛能項目投入運營

新奧能源 （02688） 去年純利增加23.5%至77.55億元（人民幣，下同），撇除商品衍生合同已變現結算的核心利潤升14.6%至71.54億元。新奧末期息增0.5%至2.11港元，全年股息升11.6%至2.7港元。

綜合能源業務收入升55%

新奧去年有31個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達150個，帶來冷、熱、電、蒸氣等共190.65億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增長58.3%。另有在建泛能項目42個，當在建及已投運項目全部達產後，綜合能源需求量可達360億千瓦時。

綜合能源業務收入大幅上升54.8%至78.05億元，毛利亦增加51.2%至13.65億元。

年內零售天然氣業務毛利下降5%

天然氣銷售業務方面，去年天然氣總銷售量增長12%至331億立方米，其中零售銷售量增15.1%至252.69億立方米，帶動天然氣零售業務收入升21.6%至492.47億元。不過，受天然氣供應出現缺口及價格攀升等影響，年內零售天然氣業務毛利下降5%至61.64億元。

去年集團新增25331個工商業用戶，銷售予工商業用戶天然氣量增長17.9%至199億立方米，佔零售銷氣量78.8%。

相關文章：【大行報告】花旗：新奧去年料達不到純利增長15%的目標 降目標價13%

相關文章：【中燃384】中國燃氣與國電投訂立戰略合作框架協議 於光伏、風電等清潔能源領域合作

">