  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美股連升三日 升勢會否持續？

股市 17:30 2022/03/18

分享：

俄烏局勢暫時緩和，加上俄羅斯債務違約的風險稍稍降溫。美股連續3日向好。中美元首今晚將會通話，內容圍繞俄烏局勢及兩國關係。市場觀望氣氛濃厚，道指及納指期貨都要向下。究竟美股未來走勢如何？未來會否重拾升勢？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。【即睇策略分析】

*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* （下附time code）

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢
04：20 - 加息步伐明朗化    留意仍有兩項變數
06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響     俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？
07：49 - 俄烏局勢似緩和    美股有條件再上？
08：05 - 預計美股三大指數走向分化    納指受累加息波動更大
08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係    引恐慌性拋售
11：52 - 恒指18235點已是短期底？
12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮
13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點    再上衝睇22400點
14：44 - 港股反彈急     今日見回吐200至300點？
15：25 - 內房股大反彈    現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？
17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈    內房債務憂慮未散、未算樂觀
18：51 - 內房股中長綫低吼中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀房產 （00405） 更好
20：25 - 國務院表態後港股急彈    內銀股有望受益減息降準憧憬
22：45 - 港股波動不能忽視     內銀股防守性更強為較合適選擇
23：27 - 長和 （00001） 業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？
26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下    長和適合中長綫持有
26：38 - 港股開市前市況速報
27：16 - ET個股推介：保利物業 （06049）
30：57 - 觀眾問股：李寧 （02331） 業績怎分析？
35：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 49元買入可繼續持有？前景如何？
39：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 420元買入可繼續持有？
41：50 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.53元有貨繼續持有？
43：14 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現價可買入？
45：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？
47：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.2元買入上望多少？
49：52 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？
53：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？
55：39 - 港股開市初段市況速報
55：54 - 消息股：中國電力 （02380） 、長和 （00001） 、復星醫藥 （02196）
56：44 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？
今日
息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？
平保2318股價轉升近4% 績後股價上望仍有水位、中綫值得持有？
今日
平保2318股價轉升近4% 績後股價上望仍有水位、中綫值得持有？
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
今日
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
港交所（00388）觸底回升現價可吸？ 中長綫受惠SPAC新上市機制
今日
港交所（00388）觸底回升現價可吸？ 中長綫受惠SPAC新上市機制
騰訊700股價回吐、跌幅收窄 現價加注定止蝕？
今日
騰訊700股價回吐、跌幅收窄 現價加注定止蝕？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水重新吸資28億　12億加倉李寧　港股全周「過山車」累升858點、夜期微跌6點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重新吸資28億　12億加倉李寧　港股全周「過山車」累升858點、夜期微跌6點（不斷更新）
【美股期貨】觀望習拜通話+四巫日　道指期貨跌154點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】觀望習拜通話+四巫日　道指期貨跌154點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】港府再推保就業計劃刺激本地餐飲股、譚仔太興抽升11%　叙福樓黃傑龍：對飲食業頂下去有幫助
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款