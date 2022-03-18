【通訊網絡】日本計劃於6月提出6G國際標準方案 通信量預計為5G十倍

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根據外媒報道，日本總務省及豐田與松下等企業組成的官商組織計劃在今年6月提出6G國際標準方案，屆時可能成為全球最先提出6G技術要求方案的國家。
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根據該草案顯示，6G在不同用途下，會有不同標準，例如：自動駕駛的通訊延遲時間為1毫秒以下，遠程手術的通訊容量為每秒超過數十GB，報道指出，預計6G的通訊量是現行5G的10倍以上，有望成為全自動駕駛和遠程手術等新技術的基礎。
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此次草案將在聯合國專門機構國際電訊聯盟(ITU)6月召開的工作組會議上提交。而國際電訊聯盟工作組將在明年6月之前制定出技術要求。並以此技術要求為基礎，根據不同用途制定詳盡的技術規格。
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記者：鄭日棱