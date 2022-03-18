  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】單位有兩個大套房　連逾800呎超大天台　藍塘傲特色戶1738萬連租約成交

股樓投資 17:23 2022/03/18

分享：

特色單位連有平台或天台等額外活動空間，而受部分買家喜愛。將軍澳藍塘傲日前有連天台特色戶成交，單位連逾800呎大天台，可靈活使用作不同活動之用。

利嘉閣趙洛民指，將軍澳南藍塘傲特色戶，單位為兩套房間隔，連內置天台，實用面積620平方呎，連836平方呎天台，日前以1,738萬連租約成交，實用呎價28,032元。單位主要要望樓景為主，內連新淨裝修，天台上亦有相關設備，供住戶使用。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映︰【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

據了解，原業主於2017年5月以1,363萬元買入單位，持貨約5年，帳面賺約375萬元。代理補充，藍塘傲本月至今暫錄4宗成交，最低入場費由790萬元起。

同場加映︰【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
2022/03/17
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【樓市故事】對單位一見傾心　即「飛車」回家取票落訂　770萬買峻瀅高層兩房
2022/03/17
【樓市故事】對單位一見傾心　即「飛車」回家取票落訂　770萬買峻瀅高層兩房
【二手樓價】持貨多年見市況波動欲套現　393.8萬賣大圍金獅花園　創今年新低成交價
2022/03/17
【二手樓價】持貨多年見市況波動欲套現　393.8萬賣大圍金獅花園　創今年新低成交價
【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價
今日
【有相睇】美國加息　沙田第一城業主陷信心危機　代理：本已平賣　終再減價
受惠「財爺Plan」樓價回穩　CCL按周升0.49%報180.75點　料短期走勢有限度下調
今日
受惠「財爺Plan」樓價回穩　CCL按周升0.49%報180.75點　料短期走勢有限度下調

你可能感興趣

【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
16:30 2022/03/17
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【樓市故事】對單位一見傾心　即「飛車」回家取票落訂　770萬買峻瀅高層兩房
18:28 2022/03/17
【樓市故事】對單位一見傾心　即「飛車」回家取票落訂　770萬買峻瀅高層兩房
【二手樓價】持貨多年見市況波動欲套現　393.8萬賣大圍金獅花園　創今年新低成交價
20:00 2022/03/17
【二手樓價】持貨多年見市況波動欲套現　393.8萬賣大圍金獅花園　創今年新低成交價
私人屋苑 二手市場 利嘉閣 將軍澳 藍塘傲

上一篇文章

婚後慳錢好重要　新婚夫婦見市區盤「租」殃　得寶花園月租僅9300

下一篇文章

【全城抗疫】AIA捐1000萬元予香港社會服務聯會 為10000名殘疾人士提供應急支援 擴大住院保障特別賠償安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款