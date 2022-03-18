【多圖】單位有兩個大套房　連逾800呎超大天台　藍塘傲特色戶1738萬連租約成交

特色單位連有平台或天台等額外活動空間，而受部分買家喜愛。將軍澳藍塘傲日前有連天台特色戶成交，單位連逾800呎大天台，可靈活使用作不同活動之用。

利嘉閣趙洛民指，將軍澳南藍塘傲特色戶，單位為兩套房間隔，連內置天台，實用面積620平方呎，連836平方呎天台，日前以1,738萬連租約成交，實用呎價28,032元。單位主要要望樓景為主，內連新淨裝修，天台上亦有相關設備，供住戶使用。

單位圖片（由代理提供）

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據了解，原業主於2017年5月以1,363萬元買入單位，持貨約5年，帳面賺約375萬元。代理補充，藍塘傲本月至今暫錄4宗成交，最低入場費由790萬元起。

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