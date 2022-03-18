  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恢復營業】敘福樓旗下16間門店逐步恢復營業 當中包括牛角温野菜及牛涮鍋

理財智慧 17:27 2022/03/18

分享：

第五波疫情似見頂有回落跡象，早前因疫情宣布旗下全綫食肆停業的敘福樓 （01978），今日（18日）宣布旗下牛角、温野菜及牛涮鍋等品牌合共10間門店已恢復營業，另有6間門店將於下周恢復營業，相當於集團近一半的門店回復營業。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

敘福樓表示，德福、東港城及屯門市廣場3間牛角門店已恢復營業，另有3間門店將於下周一（21日）恢復營業，至於牛角Buffet、牛角次男坊各有1間及2間門店已正常營業，同時有2間牛角Buffet下周三（23日）復業。而溫野菜太古城店已復業；牛涮鍋淘大及馬鞍山廣場已復業；和平飯店V Walk商場店已恢復營業。

敘福樓主席黃傑龍上月表示，集團旗下全綫分店於2月28日起暫停營業，直至上周部分門店開始恢復營業。敘福樓集團旗下餐廳品牌包括牛角、牛角次男坊、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、永華日常等。

 

【全城抗疫】AIA捐1000萬元予香港社會服務聯會 為10000名殘疾人士提供應急支援 擴大住院保障特別賠償安排【下一頁

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
V walk 屯門市廣場 東港城 馬鞍山廣場 Ma On Shan Plaza 屯門市廣場 tmt plaza 東港城 East Point City 太古 屯門 馬鞍山 太古城

下一篇文章

婚後慳錢好重要　新婚夫婦見市區盤「租」殃　得寶花園月租僅9300
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款