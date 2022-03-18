【恢復營業】敘福樓旗下16間門店逐步恢復營業 當中包括牛角温野菜及牛涮鍋

第五波疫情似見頂有回落跡象，早前因疫情宣布旗下全綫食肆停業的敘福樓 （01978），今日（18日）宣布旗下牛角、温野菜及牛涮鍋等品牌合共10間門店已恢復營業，另有6間門店將於下周恢復營業，相當於集團近一半的門店回復營業。

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敘福樓表示，德福、東港城及屯門市廣場3間牛角門店已恢復營業，另有3間門店將於下周一（21日）恢復營業，至於牛角Buffet、牛角次男坊各有1間及2間門店已正常營業，同時有2間牛角Buffet下周三（23日）復業。而溫野菜太古城店已復業；牛涮鍋淘大及馬鞍山廣場已復業；和平飯店V Walk商場店已恢復營業。

敘福樓主席黃傑龍上月表示，集團旗下全綫分店於2月28日起暫停營業，直至上周部分門店開始恢復營業。敘福樓集團旗下餐廳品牌包括牛角、牛角次男坊、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、永華日常等。

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責任編輯：羅浩濂