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【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊利沃夫 擊中飛機維修廠

環球政治 17:20 2022/03/18

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俄羅斯軍繼續進攻烏克蘭西部，當地周五（18日）出動導彈炮擊烏克蘭西部城市利沃夫。利沃夫市場透露有數枚導彈擊中當地一間飛機維修廠，據報未有造成傷亡。

【烏克蘭戰爭】美公民留烏照顧病女友 領麵包遭擊斃 【下一頁】

利沃夫（Lviv）於當地周五清晨6點左右（本港時間中午12點），機場附近一個地區遭受炮轟，而機場則未有受襲。當地距離波蘭邊境僅80公里。

市長Andriy Sadovy表示，有數枚導彈擊中附近一間飛機維修廠，整幢建築物受炮火摧毀。但由於工廠已經停工，俄軍的空襲並無造成人命傷亡。

現場當時最少傳出3下爆炸聲，然後隨即響起空襲警報。從現場照片可見，工廠上空也升起蘑菇雲。

烏克蘭軍方則表示，巡航導彈由黑海方向發射並擊中維修廠。軍方估計導彈型號屬於Kh-555，並由重型戰略轟炸機發射。而周日（13日）有同款導彈炮擊烏克蘭西部亞沃里夫市（Yavoriv）的軍事基地。

【烏克蘭戰爭】普京與埃爾多安通電 提多項停火條件 【下一頁】

利沃夫被視為烏克蘭民族主義的象徵，當地民眾為烏克蘭國內最堅定支持烏克蘭與蘇聯分離的群體。

再加上俄軍推進烏克蘭首都基輔期間，外國使館都遷至利沃夫，利沃夫目前也成為外交重地。

然而現時每日都有上萬名民眾由東部戰區逃難至當地，利沃夫目前最少聚集了20萬無家可歸的民眾，令利沃夫不勝負荷。

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責任編輯：鄭錦玲

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