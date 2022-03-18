▲ 【電子支付】金管局：第四季信用卡交易金額按年升17%至1983億元 儲值支付工具交易量增近18%

金管局發布去年第4季儲值支付工具及支付卡統計資料，上季儲值支付工具及信用卡的總交易量及交易總額均錄按季升幅。

上季儲值支付工具帳戶總數為6,642萬個，按季上升1.3，按年增3.9%%；儲值支付工具總交易量約17億宗，按季上升4.6%，按年增17.9%；而總交易金額為805億元，按季升10.0%，按年增32.6%。總交易金額當中，424億元為銷售點消費支付，254億元為網上消費支付，127億港元為個人對個人轉帳。

信用卡總交易量及交易總額分別按年升4.7%及17.1%

去年第4季在市面流通的信用卡總數為1,905萬張，按季下跌0.7%，按年下跌1.6%；信用卡總交易量為23,266萬宗，按季增加0.1%，按年則增加4.7%；信用卡交易總額為1,983億元，按季增加11.8%，按年增加17.1%。交易總額當中，1,635億元（82.5%）為香港消費，249億元（12.6%）為海外消費，99億港元（5.0%）為現金貸款。

扣帳卡方面，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加1.9%至4,443萬宗，總額則按季增加7.8%至776億元。與2020年同期比較，上季扣帳卡總交易量增加14.2%，總額減少0.8%。

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