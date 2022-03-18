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【烏克蘭】Twitter刪除逾5萬則帖文　打擊與烏克蘭相關不實資訊

科技 18:45 2022/03/18

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Twitter表示，為打擊不實內容，已經刪除逾5萬則涉嫌散播與烏克蘭相關的虛假內容帖文，以及約7.5萬個與「我支持普京（#IStandWithPutin）」相關的虛假帳戶。（法新社圖片）

隨著俄烏戰爭持續白熱化，不少用戶都使用Twitter作實時平台分享重要信息，但同時也有不法分子，會利用Twitter散播假消息。Twitter表示，為打擊不實內容，已經刪除逾5萬則涉嫌散播與烏克蘭相關的虛假內容帖文，以及約7.5萬個與「我支持普京（#IStandWithPutin）」相關的虛假帳戶。

【烏克蘭】俄羅斯網民「翻牆」上FB？　當地VPN需求激增20倍

【Meta】放寬仇恨言論惹俄羅斯不滿　Meta急轉軚禁用戶發布死亡威脅內容

Twitter全球公共政策副總裁Sinéad McSweeney在官方網誌指，自俄羅斯侵襲烏克蘭後，就已經刪除超過5萬則涉嫌違反平台的「假造與操縱媒體政策（Synthetic and manipulated media policy）」內容帖文，如：重新傳播烏克蘭以前發生的衝突影片，去製造恐慌的內容等。

她續指，平台亦刪除了大約7.5萬個虛假帳戶，雖然這些用戶沒有參與俄烏戰爭宣傳，但就在每篇帖文加入「我支持普京（#IStandWithPutin）」的標籤，並由上個月開始，以病毒式傳播，因此被列為虛假賬戶，用作散播不實消息。

McSweeney表示，Twitter有在專門討論烏克蘭戰爭討論的「時刻（Moment）」功能中，以多種語言提供實時新聞和內容，現時累積瀏覽量已超過80.8億次。同時亦已標記超過6.1萬則內容，包括指向官方媒體的連結，降低傳播不實內容的風險。

另外，該企仍允許克里姆林宮使用官方Twitter發布內容，也允許RT和Sputnik等經過驗證的國營媒體繼續運營官方Twitter，但就會在這些媒體所發布的帖文，進行標記並相應降級（accordingly demotes），而俄烏兩國的宣傳機構，也被禁止在Twitter上投放廣告。

【俄羅斯反擊】不滿Meta新政策　宣布全國禁用IG、Facebook

責任編輯：黃顯晴

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