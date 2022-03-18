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婚後慳錢好重要　新婚夫婦見市區盤「租」殃　得寶花園月租僅9300

股樓投資 17:25 2022/03/18

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除了有業主大幅劈價放盤，亦業主叫租不再堅持，紛紛減租求盡快租出單位，個別市區盤月租跌穿10,000元。香港置業植光遠表示，九龍灣得寶花園D座高層8室，實用面積265平方呎，一房間隔，向東南，享開揚景，月租原叫價1.1萬元，放租2星期獲外區客洽詢，雙方經議價後，終減價1,700元，以約9,300元租出，實用呎租約35.1元。

據悉，新租客為新婚夫婦，心儀單位價錢相宜，故睇樓後火速拍板承租。資料顯示，原業主於2016年10月以約378萬元購入上述單位，以月租9,300元計，租金回報率約2.95厘。

談到近期市況，植光遠表示，本月得寶花園暫錄約5宗租務成交，較上月同期增加逾六成。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

同場加映　美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 得寶花園 香港置業

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