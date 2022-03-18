【業績｜生科股】諾輝健康去年收入增逾2倍至2.13億人幣　CEO：單一產品毛利率很快會達80%

▲ 諾輝健康去年收入增逾2倍至2.13億人幣 毛利率增19.9個百分點至72.7%

諾輝健康 （06606） 公布去年全年業績，去年全年收入接近2.13億元（人民幣，下同），按年增長201.5%；期內毛利率達72.7%，按年大增19.9個百分點；期內全年虧損達30.85億元，按年擴大2.9倍。

單一產品毛利率很快將超80% 常衛清未來數年毛利率或至90%

公司旗下的主要產品常衛清以及噗噗管，單一毛利率均有較大提升。執行董事兼首席執行官朱葉青表示，兩個產品分別計算的毛利率，很快就能提升至80%。首席財務官及公司聯席秘書高煜進一步指，隨著銷售生產擴大，公司的運營槓桿效應將進一步擴大，尤其是常衛清的單位成本仍然有很大下降空間，預計未來數年該產品的毛利率能夠達90%。

高煜解釋，毛利空間提升主要來源於售價提升，以及單位成本下降來方面。目前在眾多產品銷售渠道中，透過臨床和互聯網渠道銷售的產品單價更高，隨著常衛清擴大臨床市場的份額，以及來自互聯網銷售渠道的銷售數量上升，預期產品單價可以繼續上升。而截至2021年，固定成本在常衛清單位成本的佔比超過一半，因此該產品的單位成本仍有很大的下降空間，預期毛利潤利可以持續提升。

噗噗管單位成本下降速度稍慢 主要靠價格提升

旗下產品常衛清全年收入錄得9720萬元，按年增長158.8%，出貨量約66.46萬單位，按年增長168%；該產品的毛利率為76%，按年增長9.1個百分點。

另一主要產品噗噗管去年全年收入接近1.16億元，按年增長262.7%，全年出貨量達583.1萬單位，按年增長104%；該產品毛利率為71.5%，較2020年增長25.7個百分點。

高煜表示，噗噗管目前的生產已經實現全自動化，廠房機器的利用率高，單位成本下降幅度不大，因此未來噗噗管的毛利潤率提升，主要依靠價格提升，隨著高單價渠道的收入佔比逐漸提升，相信噗噗管仍有毛利潤率提升空間。

短期內未必納入醫保 扭虧時間點仍定在2024年不變

朱葉青表示，目前內地有部分省市正在試點，將旗下癌症早篩產品納入醫保名錄，但短期內要大規模納入醫保，仍存在很多現實問題，因現時癌症篩查獲批產品不多，應用範圍不廣，但相信未來有很大機率產品能夠納入醫保。

他強調，公司現時扭虧的時間表，仍與招股上市時一直，預計將在2024年扭虧，實現盈利。他又指，現時國家對癌症篩查的重視程度越來越高，希望可以「借助這陣東風」，繼續擴大產品的觸及面。

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