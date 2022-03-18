【大行報告】美銀降平保目標價至77元、仍高現價三成　指投資者追求價值股利平保

▲ 美銀環球研究於平保業績後將目標價由原來的81元下調至77元，評級維持「買入」。

平保 （02318） 周四收市後放榜，股價周五早段一度挫逾3%，惟午後拗腰倒升近半成收市，收報57.95元。美銀環球研究於平保業績後將該股目標價由原來的81元下調至77元，評級維持「買入」，最新目標價仍較周五收市價高逾三成。

美銀指平保業績較預期弱，但未有造成驚嚇。集團去年營運利按年升6.1%，派息增加8%，兩者均優於該行預期。不過，去年平保壽險及健康險業務新業務價值按年下降23.6%，純利按年更跌29%，主要受華夏幸福相關投資資產減值計提影響。美銀稱平保純利低於該行預期，業績整體而言亦略遜預期，但集團增加派息顯示公司對其資本仍充滿信心，又相信平保去年業績對股價影響有限，因去年全年業績與去年首9個月的趨勢大致相同。

美銀因應平保的收入與減值調整，將集團今明兩年盈利預測下調7%至8%，並將其今年新業務價值預測大削15%，但維持對2023及2024年新業務價值增長一成的預測。該行又因應上述預測的調整，將平保H股與A股目標價同時下調，分別降至77港元及65.5元人民幣。美銀又對平保維持「買入」評級，指其估值不高，H股市帳率只有0.9倍，而且派息穩定，又認為隨著投資者由追求增長股轉為傾向買入價值股，將有利作為防守股的平保。

市場關注平保代理人數目減少對集團影響，美銀認為有關因素是平保去年新業務價值顯著減少的重要原因，而產品組合變化亦導致每名代理的人均新業務價值按年下跌4%。在去年首季的高基數效應下，美銀料平保今年首季新業務價值按年跌幅達25%至30%，惟第二及第三季料見復甦。對於平保稱部份分行的代理改革有效改善代理生產力，美銀預期有關措施將於今明兩年引入至其他分行。

產險業務方面，美銀指保費下跌期已過，產險保費去年第四季起已有所改善，該行料今年有關保費今年將錄11%按年增長，綜合成本率則可望維持在98.2%的穩定水平。

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