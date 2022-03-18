【保就業2022】畢馬威中國：新一輪「保就業」更具針對性　有助穩定及降低失業率

▲ 畢馬威中國：新一輪「保就業」更具針對性 有助穩定及降低失業率

港府宣布再推出「保就業」計劃，將惠及110萬至130萬人，涉資260億至310億元。畢馬威中國香港區稅務服務主管譚培立表示，上月公佈的財政預算案預期本年度將出現盈餘，財政儲備穩健，樂見政府採取果斷而針對性的措施， 為持續受疫情嚴重影響的市民及行業提供支援，相信新一輪「保就業」可以令部份受影響行業在疫情後盡快復甦，並穩定及降低失業率。

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畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗指，新一輪「保就業」更具針對性， 集中將資源投放於受疫情持續影響的市民及企業如中小企， 相信可令受影響行業在短期內紓減部份營運壓力，能夠保留職位從而降低失業率，支持企業於疫情後復業。

除了即時援助外，畢馬威中國稅務合夥人何家輝建議，政府可在短至中期為公營及私人企業提供額外資源，以創造更多全職職位。同時，政府也應鼓勵企業為受疫情影響行業的員工提供職業培訓，提高勞動力技能，這將有助推動香港勞動人口於疫情後的中長期發展。

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