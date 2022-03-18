▲ 【港交所旗下】LME鎳期貨復市3日皆遇故障 連續三日跌停

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）周三重啟鎳（Nickel）期貨交易，惟3日跌停板後都發生故障。LME承認，周五（18日）有部分鎳交易的價格在跌停線之下，重申漲跌停區間外的鎳交易將被取消。

內地鎳巨頭青山控股上周初在LME的鎳期貨淡倉被「挾倉」，LME鎳期貨一度被挾高逾兩倍，高見每噸10萬美元。LME 3月8日叫停鎳期貨交易，改用3月7日收市價為有效結算價。

LME於本周三（16日）才重啟鎳期貨交易，引入漲跌停機制，限制價格在指定範圍交易，首日漲跌停幅度為5%，次日為8%，周五為12%。至香港時間周五下午4時35分，LME鎳期貨3日都跌停板，累計跌23%。

不過，LME連續三日都發現有鎳期貨在跌停價格以下交易，須事後取消。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

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