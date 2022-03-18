【提早暑假】AlipayHK免費提供10,000張電子讀書卡 每張卡可換領超過200本電子書 助小朋友增長知識

第五波疫情持續嚴峻，政府早前宣布學校提前放暑假。AlipayHK與「知書」APP在AlipayHK APP內免費提供10000張電子讀書卡，每張電子讀書卡可換領超過200本電子書，讓小朋友在今個暑假雖留在家，也能輕鬆增長知識

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

即日起至4月28日，在AlipayHK主界面進入優惠券專區點擊「去拎券」，或於「陪你居家抗疫」選擇商戶優惠券中「知書App兌換券」，即可免費領取電子讀書卡兌換碼。領取後，前往「知書」APP輸入AlipayHK的讀書卡兌換碼，即可換領超過200本電子書及有聲書，當中包括STEM讀物、中學生文學、兒童趣味百科、DSE補充練習等。

【提早暑假】香港電車姊妹公司叮叮科創 推STEM網上訓練營4月開班【下一頁】

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠 預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口 3月23日接受申請【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂