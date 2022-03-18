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【提早暑假】AlipayHK免費提供10,000張電子讀書卡 每張卡可換領超過200本電子書 助小朋友增長知識

理財智慧 16:44 2022/03/18

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第五波疫情持續嚴峻，政府早前宣布學校提前放暑假。AlipayHK與「知書」APP在AlipayHK APP內免費提供10000張電子讀書卡，每張電子讀書卡可換領超過200本電子書，讓小朋友在今個暑假雖留在家，也能輕鬆增長知識

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

即日起至4月28日，在AlipayHK主界面進入優惠券專區點擊「去拎券」，或於「陪你居家抗疫」選擇商戶優惠券中「知書App兌換券」，即可免費領取電子讀書卡兌換碼。領取後，前往「知書」APP輸入AlipayHK的讀書卡兌換碼，即可換領超過200本電子書及有聲書，當中包括STEM讀物、中學生文學、兒童趣味百科、DSE補充練習等。

 

【提早暑假】香港電車姊妹公司叮叮科創 推STEM網上訓練營4月開班【下一頁

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請【下一頁

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

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責任編輯：羅浩濂

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