【全城抗疫】AIA捐1000萬元予香港社會服務聯會 為10000名殘疾人士提供應急支援 擴大住院保障特別賠償安排

疫情仍充滿挑戰，各界仍努力協助支援社會。繼早前透過友邦慈善基金捐贈3,000萬元予仁愛堂，AIA宣佈再透過友邦慈善基金捐贈1,000萬元予香港社會服務聯會（ 下稱「社聯」 ），特別為飽受疫情影響的殘疾人士提供應急支援。有關捐贈將透過社聯會員機構伙伴，向10,000名殘疾人士派發超市或餐廳現金券，資助他們購買膳食及日用品，以紓緩他們疫情下的困境。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信



此外，AIA並因應疫情最新發展，宣佈進一步擴大合資格客戶住院保障特別賠償安排所涵蓋的社區治療設施，新增4個設施包括青衣社區隔離設施、新田社區隔離設施、港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施以及粉嶺社區隔離設施，讓他們可享跟一般住院無異的保障。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠 預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口 3月23日接受申請，詳見【下一頁】

友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌表示：「我們明白不少殘疾人士一直面對失業或就業不足的問題，而疫情更大大影響他們的生計，令他們的生活更為困難。我們樂見社會各界在疫情期間對老弱社群主動伸出援手，但殘疾人士的支援亦不容忽視。我們希望透過派發超市或餐廳現金券，為殘疾人士提供適切及實質的支援，減輕他們在疫境下生活的壓力。我們不同的支援舉措目的為照顧不同社群的需要，藉此發揮互相鼓勵、扶持的社區精神，期望大眾保持正面積極，一同克服難關。」

新世界推捐贈配對平台 助送抗疫物資 影帝郭富城、港隊運動員齊出手，詳見【下一頁】

AIA早前推出一系列與民抗疫的措施，全方位支援市民大衆共渡時艱。除了先後兩次透過友邦慈善基金分別捐贈予仁愛堂及社聯合共4,000萬港元的慈善捐款外， AIA亦為確診2019冠狀病毒病的合資格客戶推出住院保障特別賠償安排，擴大住院保障範圍至以下醫院管理局指定的社區治療設施，包括亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心、大嶼山竹篙灣檢疫中心，以及新增的青衣社區隔離設施、新田社區隔離設施、港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施及粉嶺社區隔離設施；延續早於去年已推出的「免費疫苗副作用防護保障」措施至今年12月31日；為香港指定客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙距視像醫療服務」；提供快速抗原檢測包予全體香港財務策劃顧問及員工等，公司會因應疫情發展及社會各階層的需要，適時推出更多適切的支援措施。

【行業寒冬】保協調查：一半保險代理1、2月份新保單收入跌逾9成 籲政府向合資格中介人發放1萬元現金援助，詳見【下一頁】

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍