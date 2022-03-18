▲ 【虛擬資產】歐盟監管機構警告：投資加密資產極有可能損失所有資金 消費者應警惕詐騙

歐洲銀行管理局（EBA）、歐洲證券和市場管理局 （ESMA） 以及歐洲保險和職業養老金管理局 （EIOPA）發布聯合聲明，警告消費者投資加密資產的風險性和投機性，消費者或失去所有投資於加密資產的資金，同時提醒消費者應警惕涉及加密資產詐騙。

歐盟當局就加密資產問題向消費者發出越來越多直接警告，歐盟監管當局明確指出，根據現有的歐盟金融服務法，消費者沒有任何保護或追索權。

歐盟監管機構表示，越來越擔心更多消費者未有完全意識到風險的情況下購買17,000 種不同的加密資產，包括佔市場60% 的比特幣和以太幣。

歐盟監管機構強調，加密資產不適合大多數散戶作為投資、支付或交易的手段；消費者購買加密資產，將有可能損失其所有投資資金；消費者也應警惕通過社交媒體、名人和KOL所展示的誤導性廣告的風險；消費者還應特別小心那些所謂承諾快速收益和高回報的致富計劃。

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