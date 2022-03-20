【創業兵團】港女生赴斯里蘭卡學茶道　自創「絲襪奶茶包」覓商機

▲ Teaddict創辦人何雅盈指出，希望能以不同產品，推廣港式奶茶以及斯里蘭卡茶葉的文化。（受訪者提供圖片）

談及最能代表香港的飲品，非「奶茶」莫屬。港女生何雅盈（Pandora）希望將傳承「港式奶茶」，並將其發揚光大。她早年往斯里蘭卡接受茶葉培訓，回港後創立本地品牌「Teaddict自家茶坊」，自設廠房調配茶膽，推出「絲襪奶茶DIY套裝」，讓不同國家及地區的顧客可更了解本地的奶茶文化。

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Pandora於香港理工大學酒店及餐飲管理學系畢業後，加入本港一間茶葉批發公司工作。一次機緣巧合的機會下，她以Tea Master（茶道大師）的身份，在2010年被公司派往斯里蘭卡接受培訓，學習茶葉分級、生產過程及拼配知識。

她笑言：「雖然是Tea Master的身份，但我對茶的認識也不是如專家一樣深。」她當時在斯里蘭卡的茶園，花上半年時間品嘗逾百款茶葉。除了茶葉知識外，她也建立起茶葉界的人脈，回港後一直與斯里蘭卡的茶園負責人有緊密聯絡。

五位數字小本投資 首推掛耳式奶茶包

Pandora坦言，若非是次經歷，或不會有Teaddict的誕生。「2013年因家中要事辭掉工作，碰巧斯里蘭卡的茶園向我提議，希望我可以作他們的中介，將斯里蘭卡茶葉在香港發售。」但由於市場上已有不少大品牌出售錫蘭茶包，加上港人對斯里蘭卡茶葉認識不深，要直接銷售並非易事。

因此，Pandora以五位數字小本投資開設Teaddict，並從香港人最熟悉的港式奶茶產品入手。她在香港自設廠房，利用斯里蘭卡茶葉調配貼近港式絲襪奶茶風味的奶茶膽，並推出模仿咖啡的掛耳式即沖奶茶包。

她表示：

香港人追求方便快捷，而且掛耳式茶包體積細，方便遊客購買。讓我可以同時向香港人及外國人，推廣港式奶茶以及斯里蘭卡茶葉的文化，一舉兩得。

超市擺檔 直接面對客戶

由打工仔到自立門戶，Pandora坦言非外界所想的，可以輕易地成功，中間也曾遇到重重波折。

我是由零開始，初期產品根本無人問津，又找不到銷售渠道，曾經也感到很氣餒。

但她沒有因此放棄，反而堅持向不同零售商進行「Cold Call」（促銷電話），同時「打友情牌」尋找朋友協助，最終成功在超市擺放試飲攤位，提升品牌曝光率。

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她笑指，在超市擺放攤位，能夠直接面對客戶，了解市場需求及想法。她也坦承，若非有客戶向她反映，覺得掛耳式茶包不環保，「絲襪奶茶DIY套裝」也不會面世。她得悉消費者想法後，決定到深水埗買布縫製絲襪奶茶袋，並在2017年推出有茶葉、小茶壺、絲襪茶袋、小奶勺和量匙的「絲襪奶茶DIY套裝」，更成功申請香港知識產權署的「外觀設計註冊」。

Pandora透露，DIY套裝推出後深受顧客歡迎，推動品牌整體營業額，最高單月營收可達到30萬元。為了維持業務，Teaddict較早前也推出「散水茶」系列，盼能以不同方式，吸引客戶購買。

記者：曾曉汶

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