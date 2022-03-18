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【新股IPO】內地電動車公司零跑科技赴港申請上市　計劃2025年前再推8款新車

新股IPO 16:20 2022/03/18

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【新股IPO】內地電動車公司零跑科技赴港申請上市　計劃2025年前再推8款新車

內地電動車公司浙江零跑科技正式申請赴港上市，早前據報公司考慮集資10億美元（折合78億港元），中金、花旗、摩根大通及建銀國際為聯席保薦人。零跑科技目前合共推出3款車型，未來計劃以每年一至三款車型的速度，在2025年底前推出八款新車型，當中智能純電動中大型轎車C01計劃在今年第二季度推出。

公司在去年全年，合共交付43748輛電動汽車，按年增長443.5%。

零跑科技在2015年成立，主要自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。旗下新能源汽車主要聚焦在價格介於15萬至30萬元（人民幣，下同）的中國中高端主流新能源汽車市場。

公司去年全年總收益達31.3億元，按年增長396.7%；去年毛損達13.88億元，按年擴大334.2%；期內股東應佔虧損為28.46億元，按年擴大158.7%。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【電動車】中國2月份新能源車滲透率達21.8%　新能源車零售銷量增180.5%至27.2萬輛

【新股IPO】百麗退市近5年再度回歸　遞交在港上市申請、擬集資78億

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