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【第五波疫情】恒生銀行推150個為期半年銀行工作機會　對象為近3年畢業大學生

Hot Talk 16:20 2022/03/18

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恒生銀行推150個為期半年銀行工作機會　對象為近3年畢業大學生

恒生銀行 （00011） 宣布，推出「抗疫同恒」青年就業計劃，特別為近年畢業的大學生設立150個為期半年的工作機會。該計劃提供多元化的銀行業務崗位，包括銀行前線營運、後勤工作以至資訊科技等，任何學科的大學畢業生都可申請，表現優秀的員工將有機會在合約完結後獲繼續聘任。

該行指，計劃主要目的是為在疫情下遇到就業困難的青年人提供工作機會，對象為2020年至2022年畢業的大學生；讓他們體驗銀行的工作環境、接受培訓，裝備自己以提升競爭力，同時亦能為青年人及其家庭帶來經濟支援。

在計劃下獲聘的青年人將接受不同種類培訓，內容包括金融知識、銀行運作、合規及風險管理等。此外，他們可善用銀行提供的資源及培訓平台，參與多項免費自學培訓課程，自我增值。計劃報名期為2022年3月21日至5月31日，預計首批獲取錄的青年人將於6月中上班。

恒生銀行人力資源總監王依寧表示，期望透過該青年就業計劃，協助年輕人掌握適應社會發展及提升其專業技能和軟技能水平，以迎合職場需要，尤其社會受疫情影響，就業環境不明朗，該行特設這批短期就業機會，為有志投身香港銀行業的年輕人日後在銀行業拓展事業打好根基。該行期望透過提供學習與培訓機會，年輕人能自我裝備，提升技能、個人素質和就業競爭力，為社會帶來長久益處。

重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略。

相關文章：

【第五波疫情】恒生銀行捐贈1,000萬元助港抗疫　設情緒支援熱線

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港股 疫情 銀行 恒生銀行（00011）
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