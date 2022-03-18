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【本港經濟】保就業兼谷消費 花旗料第四季本港經濟勁升5.6%

16:26 2022/03/18

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政府重推保就業計劃救經濟，信銀國際料明年GDP升5%。

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為防本港失業率惡化，拖累經濟失速滑波，特首林鄭月娥今天（3月18日）公布重推保就業大計，連同一系列逆周期抗疫救市措施，大新 （02356） 專家預料，第二季本港經濟（GDP）有望從首季的負數，恢復增長4.6%。而大行花旗更預計，今年第四季GDP勁升5.6%。

本報綜合4位名家最新預測，暫以信銀國際最進取，料明年本港GDP急彈5%。相反，上商最保守，料只升2.9%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，受疫情衝擊，預測今年第一季本港經濟或按年收縮1.2%，之後或回穩，第二季經濟增長預測0.8%，第三及第四季反彈可能較明顯，料分別增長4.6%及5.6%。

廖嘉豪補充，料今年全年GDP或增長2.5%，明年復甦有機會加快至增長3.5%。 

財政司司長陳茂波於上月發表預算案時指，今年再向市民派電子消費券，總額約664億元，4月起先發放首筆金額，市料可緩和新一波疫情對本港經濟的衝擊。

信銀國際：首兩季料倒退  全年低單位數增

那邊廂，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回覆本報查詢指，受嚴格的防疫措施影響，預計香港經濟在今年首兩季難免出現顯著的按年收縮。如果第二季之後疫情逐步受控，本地經濟活動正常化取得進展，全年仍有機會實現低單位數增長，但2022年GDP增幅或在2%以下。不過，預計未來兩年呈顯著反彈，2023及2024年GDP增速分別為5%及3.5%。

上商研究部主管林俊泓卻較克制，料今年GDP只升2%，明年改善至2.9%，2024年再升3%。而財爺上周亦預警，受第5波疫情打擊等，首季本港經濟呈收縮。 

大新高級經濟師温嘉煒預測首季GDP陷負增長1.7%，次季再急彈4.6%，但往後兩季則回落至低於2%升幅。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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