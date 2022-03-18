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俄企申請商標擬取代麥當勞 標誌似足金拱門？

環球社會熱點 16:45 2022/03/18

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多間跨國企業因俄羅斯入侵烏克蘭，宣布關閉當地業務及投資，俄羅斯民眾甚至無法享用麥當勞。據悉，俄羅斯打算取締麥當勞業務，當地有企業已申請新商標，類似橫放版本的「金拱門」。

俄羅斯擬實施外部管理 接管撤資外企 【下一頁】

麥當勞早前宣布關閉俄羅斯847間分店，暫停當地業務。資料顯示，俄羅斯企業Uncle Vanya於上周六（12日）入紙申請商標，商標適用於食肆、咖啡店、外賣服務等。商標與麥當勞標誌類似，猶如將「金拱門」打側再連成一線，同樣紅色背景及黃色圖案，聲稱圖案代表俄文的V。

俄羅斯國家杜馬（即下議院）議長沃洛丁 (Vyacheslav Volodin) 於上周亦表示，俄羅斯餐飲企業應接管麥當勞所有分店，讚揚麥當勞「關得好」，更指：

聽日唔會再有麥當勞，只有Uncle Vanya。

（But tomorrow in those locations we should have not McDonald’s, but Uncle Vanya’s）

傳普京驚被毒害 要人先試菜換過千人手 【下一頁】

俄羅斯經濟部早前建議，有權國有化已撤出在俄業務的外企資產，或將業務移交及重新經營。據悉麥當勞屬當局打算接管的企業之一。

國際文傳電訊社（Interfax）報道指，莫斯科市長表示，國內連鎖餐飲企業有能力於1年內取代市內250間麥當勞餐廳，據悉市議會已向當地餐飲業投資5億盧布（3,800萬港元），協助擴張業務。

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責任編輯：郭麗明

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