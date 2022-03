俄企申請商標擬取代麥當勞 標誌似足金拱門？

多間跨國企業因俄羅斯入侵烏克蘭,宣布關閉當地業務及投資,俄羅斯民眾甚至無法享用麥當勞。據悉,俄羅斯打算取締麥當勞業務,當地有企業已申請新商標,類似橫放版本的「金拱門」。

麥當勞早前宣布關閉俄羅斯847間分店,暫停當地業務。資料顯示,俄羅斯企業Uncle Vanya於上周六(12日)入紙申請商標,商標適用於食肆、咖啡店、外賣服務等。商標與麥當勞標誌類似,猶如將「金拱門」打側再連成一線,同樣紅色背景及黃色圖案,聲稱圖案代表俄文的V。

俄羅斯國家杜馬(即下議院)議長沃洛丁 (Vyacheslav Volodin) 於上周亦表示,俄羅斯餐飲企業應接管麥當勞所有分店,讚揚麥當勞「關得好」,更指:

聽日唔會再有麥當勞,只有Uncle Vanya。

(But tomorrow in those locations we should have not McDonald’s, but Uncle Vanya’s)