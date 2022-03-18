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【豐田汽車】受晶片荒及地震夾擊 豐田下調4至6月全球產量 減產幅度最高達17%

理財智慧 16:39 2022/03/18

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日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）宣佈下調4至6月全球產量計畫，因晶片短缺﹑疫情擴散以及福島地震等因素影響，今後有可能會再下調。

【虛擬經濟】Joan Cornellà推出星爺《國產凌凌漆》造型NFT 周星馳明天現身Discord對談【下一頁

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

豐田汽車於17日宣布，將下修2022年4至6月期間的全球產量目標，其中4月全球產量預估約75萬台，將較原先計劃下砍15萬台（減產幅度約17%）。5和6月豐田全球產量也將分別較原先計劃減產約10%、5%，4~6月期間豐田全球月平均產量預估約80萬台（即4~6月合計產量約240萬台），豐田指出，隨著下修產量計畫，預估4月期間日本國內全部14座工廠28條產線，5座工廠7條產線將停工數天，部分產線最高停工9天。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

目前豐田車用晶片供應商瑞薩電子（Renesas Electronics）旗下那珂工廠、高崗工廠受3月16日發生的福島地震影響而停止運作，目前復工時間未定，加上新冠肺炎（COVID－19）疫情擴散，豐田汽車表示目前依舊難於對數個月後的情況進行預估，因此現階段計畫（上述下調過後的4~6月產量計畫）仍有可能會下調。

【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請【下一頁

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記者：鄭日棱

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