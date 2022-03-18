【6G】日本擬搶先提出6G國際標準方案　料通信量可達5G的10倍

在發展5G網絡的同時，全球各國均在積極部署6G技術。根據《日經新聞》報道，日本將首次提出「6G」國際標準方案，預計6月會在國際會議中提交草案，成為全球最先提出技術要求方案的國家。

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日經新聞指出，由總務省和NTT docomo等組成的政企學組織「Beyond 5G推進聯盟」，正計畫在6月提出6G國際標準方案。豐田、松下、NEC等相關行業的大型企業也已加入了該聯盟。

根據該方案，6G在不同用途下，會有不同標準，例如：自動駕駛的通訊延遲時間，為1毫秒以下；遠程手術的通訊容量為每秒超過數十GB。報道指出，預計6G的通訊量是現行5G的10倍以上，有望成為全自動駕駛和遙距手術等新技術的基礎。

此次草案將在聯合國專門機構國際電訊聯盟（ITU）6月召開的工作組會議上提交。日本盼能從制定標準開始掌握主導權，以優勢地位推進技術開發。

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責任編輯：曾曉汶

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