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【消費優惠】衛訊iPhone SE3全線平100元 中銀信用卡再享現金回贈150元

理財智慧 16:11 2022/03/18

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蘋果第三代iPhone SE於今日（18日）正式開賣，衛訊宣布推出限量快閃優惠，全線各容量型號即減100元，中銀信用卡的顧客，更可享有高達150元的現金回贈優惠。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥   亂咁入市捱苦果

第三代iPhone SE提供了3款容量，分別為64GB、128GB及256GB，建議零售貨分別為3,699元、4,149元及4,999元。衛訊則為全線型號減價100元，優惠價分別為3,599元、4,049元及4,899元。

【延伸閱讀】【蘋果發布會】iPhone SE 3支援5G及保留TouchID iPhone 13增2種綠色選擇 本周五開放預訂

顧客如果購買的是128GB及256GB型號，並選擇使用中銀信用卡付款，更可以獲得150元的現金回贈，配合100元的減價優惠，意味一次過可賺取高達250元的優惠。

【友邦1299】一文看盡友邦績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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