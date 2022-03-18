【食物安全】食安中心籲停用酸菜即食麵 涉及統一及康師傅 本港有售

據早前央視曝光，湖南有酸菜製造商用腳踩製作酸菜，食環署食物安全中心昨日（17日）表示，初步調查發現有受影響產品曾進口香港， 指有關商戶已將相關產品停售及下架，食安中心亦已抽取樣本進行檢測，呼籲市民應停止食用有關產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止出售。

食安中心表示，正跟進近日有傳媒報道指，有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳事件，初步調查發現有受影響產品曾進口香港，涉及3款產品，包括康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（桶裝）、康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（袋裝）、統一來一桶老壇酸菜牛肉麵。

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中心發言人指，中心留意到近日有報道指有酸菜產品製作過程衛生情況欠佳後，已即時聯絡內地相關部門、進行調查及聯絡本地主要進口商跟進，得悉上述相關產品曾進口至香港。有關商戶已將相關產品停售及下架。食安中心亦已抽取樣本進行檢測。

為審慎起見，發言人呼籲市民應停止食用有關產品；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會繼續跟進事件及採取適當行動。

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責任編輯：龍紀瑩