  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】食安中心籲停用酸菜即食麵 涉及統一及康師傅 本港有售

理財智慧 16:03 2022/03/18

分享：

據早前央視曝光，湖南有酸菜製造商用腳踩製作酸菜，食環署食物安全中心昨日（17日）表示，初步調查發現有受影響產品曾進口香港， 指有關商戶已將相關產品停售及下架，食安中心亦已抽取樣本進行檢測，呼籲市民應停止食用有關產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止出售。

食安中心表示，正跟進近日有傳媒報道指，有酸菜產品製作過程衞生情況欠佳事件，初步調查發現有受影響產品曾進口香港，涉及3款產品，包括康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（桶裝）、康師傅老壇酸菜牛肉味即食麵（袋裝）、統一來一桶老壇酸菜牛肉麵。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

中心發言人指，中心留意到近日有報道指有酸菜產品製作過程衛生情況欠佳後，已即時聯絡內地相關部門、進行調查及聯絡本地主要進口商跟進，得悉上述相關產品曾進口至香港。有關商戶已將相關產品停售及下架。食安中心亦已抽取樣本進行檢測。

為審慎起見，發言人呼籲市民應停止食用有關產品；業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會繼續跟進事件及採取適當行動。

同場加映 【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
香港 產品 食用安全 食安中心 經濟

上一篇文章

【消費優惠】衛訊iPhone SE3全線平100元 中銀信用卡再享現金回贈150元

下一篇文章

【俄烏局勢】PayPal推出新措施 允許全球用戶向烏克蘭人匯款 暫時免除向烏克蘭帳戶匯款及收款手續費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款