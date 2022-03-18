【ET講股通】梁耀康：整固後再發力（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日低開後一度失二萬一，午後反覆收復21000點水平。恒指低開逾200點後反覆向下，半日跌512點，報20988點，成交917億元，科指一度跌逾半成。午後恒指一度轉升近150點，高見21646點，尾市再回軟轉跌近百點。「ATM」齊向下，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%至3%，長實 （01113） 、長和 （00001） 、平保 （02318） 績後逆市升2%至3%，中海油 （00883） 升逾4%。港股整固後再發力？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：41 - 港股今日市況速覽 午後跟A股回升

01：52 - 金融股、石油股撐市 科技股收復失地

01：50 - 初步望企穩21000點之上 上望阻力位21500點

03：13 - 騰訊 （00700） 股價靠穩 反映市場信心硬淨

05：20 - 本港再推保就業計劃利好市場氣氛 飲食股不宜追

06：55 - 資源股回調 受俄烏局勢及內地疫情左右

08：36 - 潛力股推介（1）：長實 （01113）

13：20 - 潛力股推介（2）：利亞零售 （00831）

20：01 - 觀眾問股：中電 （00002） 、香港電訊 （06823） 會否因美國加息受壓 持貨要減持嗎？

20：52 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 借業績可否衝穿上次頂？

23：24 - 觀眾問股：越秀房托 （00405） 前景點睇，中長綫收息可以嗎？甚麼價位入，上望及止蝕位？

24：50 - 觀眾問股：京東 （09618） 253元買入可加注嗎？

26：40 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 甚麼價位買入？上望多少？

28：49 - 觀眾問股：世荗 （00873） 6.5元有貨怎操作？

32：34 - 港股收市市況速報

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恒指全日跌88點，收報21412點，大市總成交2,366億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現硬淨，早段一度回吐逾500點，午後在A股支持下跌幅收窄。科技股早市受壓，午後收復失地。展望後市，希望能在21000點樓上企穩，儲力再上，若能突破21600點，下級可看22500點，前提是重磅科技股繼續回穩。

市傳監管要求微信支付整改，一如螞蟻集團，惟騰訊 （00700） 股價靠穩，反映市場信心仍堅挺。市場未見大反應，主因兩點：一、消息未算明顯負面，與美團 （03690） 早前被要求讓利不同；二、消息採訪時間未明。

本地因素方面，港府再推出保就業計劃，一眾本地股受惠反彈，有利改善港股氣氛。

油價波動下，資源股近日回落。惟內地不少工廠因應疫情實施閉環式管理，油價需求未虞因疫情大幅回落，油價後市未淡。

業績股吼長實及利亞零售 待回落吸納

投資主題方面，可留意業績股。長實 （01113） 多賺3成，派息增加22%，持續經營業務穩定，股價升2.4%至51.75元。券商稍為失望的是公司未承諾一定會回購。部署上，宜待回落至50元水平吸納，上望55至60元，止蝕用47.2元或44.15元。

另可留意利亞零售 （00831） ，股價升6.8%至0.78元。該股主要經營聖安娜餅店及眼鏡連鎖店Zoff，業務表現平穩，也可望受惠保就業計劃。部署上，待回落至0.72元始收集，失守0.65元止蝕。

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