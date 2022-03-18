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【ET講股通】梁耀康：整固後再發力（附time code）

股市 17:02 2022/03/18

分享：

港股今日低開後一度失二萬一，午後反覆收復21000點水平。恒指低開逾200點後反覆向下，半日跌512點，報20988點，成交917億元，科指一度跌逾半成。午後恒指一度轉升近150點，高見21646點，尾市再回軟轉跌近百點。「ATM」齊向下，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%至3%，長實 （01113） 、長和 （00001） 、平保 （02318） 績後逆市升2%至3%，中海油 （00883） 升逾4%。港股整固後再發力？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：41 - 港股今日市況速覽     午後跟A股回升
01：52 - 金融股、石油股撐市    科技股收復失地
01：50 - 初步望企穩21000點之上    上望阻力位21500點
03：13 - 騰訊 （00700） 股價靠穩   反映市場信心硬淨
05：20 - 本港再推保就業計劃利好市場氣氛    飲食股不宜追
06：55 - 資源股回調    受俄烏局勢及內地疫情左右
08：36 - 潛力股推介（1）：長實 （01113）
13：20 - 潛力股推介（2）：利亞零售 （00831）
20：01 - 觀眾問股：中電 （00002） 、香港電訊 （06823） 會否因美國加息受壓    持貨要減持嗎？
20：52 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 借業績可否衝穿上次頂？
23：24 - 觀眾問股：越秀房托 （00405） 前景點睇，中長綫收息可以嗎？甚麼價位入，上望及止蝕位？
24：50 - 觀眾問股：京東 （09618） 253元買入可加注嗎？
26：40 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 甚麼價位買入？上望多少？
28：49 - 觀眾問股：世荗 （00873） 6.5元有貨怎操作？
32：34 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3206826

*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略*【按此速睇 - 附time code】

 

欄名 : ET講股通

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