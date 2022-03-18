【人幣定存】1年人民幣定存3厘快閃超高息  最多賺息逾20萬

▲ 招商永隆突推1年人民幣定存3厘息，但只限今天。

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季結在即，中資行例牌玩突擊，推快閃人民幣定期存款超高息。招商永隆今天（3月18日）推1年定存有3厘，但優惠僅限即日，入場費為1萬港元；如以上限1,000萬港元計，賺息30萬港元（或逾20萬人民幣），但扣除買賣差價後，實質回報打折。此破頂息打破華僑永亨及富邦1年有2.8厘。

人行下周港發50億央票 反應惹關注

此外，人民銀行擬於下周二（22日）來港發行半年期央票，總額50億元（人民幣，下同），專家以3大因由，料這人民幣債券的反應備受關注，包括︰（1）自俄羅斯入侵烏克蘭以來，市傳美國等西方國家或制裁中方，緊盯今晚美國總統拜登跟國家主席習近平的對話，能否化解危機；（2）內地爆疫，經濟重鎮深圳更封城，外資爭相調低內地GDP預測，累人民幣一度捱沽；（3）美國正式進入疫後加息周期，昨天（17日）加息0.25厘。

如以同屬低風險的人民幣定期存款比較，目前6個月期年息最高有2.8厘，市面更罕現3冠王，由中銀香港 （02388） 、華僑永亨及富邦提供。

1年人幣定存最高2.88厘 高於同期2.7厘央票【下一頁】

中銀昨為特選客戶提供此特惠息，但優惠名額有限，門檻為1萬元合資格新資金；而富邦的起存額須等值30萬港元。綜觀今天（3月18日）離岸人民幣半年拆息報3.4465厘，1年拆息更突破3.5厘，反映大小行高息搶存仍有水位。

順帶一提，如非特選客，中銀香港針對其他理財戶，半年也有兩厘。正因人行抽資挾高拆息，專家料加息戰持續至本月底的季結。

誠然，自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，人民幣一度成避險貨幣，滙價呈小陽春，高見6.31。可是，受強美元影響，在岸價（CNY）昨在亞洲以6.3494收盤；今午約報6.3587。

另一方面，參考去年推出的半年期央票，對上一次為12月21日，標售50億元，獲222億元申請，超購3.44倍，最高接納息率為2.5厘。至於論及最旺場，是去年9月24日，也是投標50億元，當時中標息率為2.5厘，超額認購4.56倍，為去年同期票據投標中反應最好。

而檢視其他期限的央票，今年2月21日，人行巳打頭陣來港發人債，透過金管局向大戶標售總值250億元央票，當中3個月的中標息率為2.5厘，1年更為2.7厘，超購近1.4倍，反應亦較預期好。

中銀︰央票回購業務 打造良性生態圈

最後值得一提，中銀香港早前指，市場對現有資金池深度和資金成本的穩定性有着更高期待。2018年以後，香港離岸人民幣市場出現持續復甦勢頭，人行在香港啟動人民幣央票發行，為央票回購業務創造有利條件。2021年初，香港商業銀行推出人民幣央票回購造市機制，提供造市及雙邊報價服務，成為香港離岸人民幣市場重要的創新產品，受到市場歡迎，交易趨於活躍。

中銀香港全球市場副總經理、人民幣業務執行總監朱璟表示，相比目前香港市場主要使用人民幣與美元掉期來解決人幣流動性的方法，人幣央票回購業務受美元及人幣滙率變動影響較小，金融機構以所持有的央票為抵押，較便利獲得人民幣，另闢一條人民幣短期資金來源。另一方面，開展央票回購，不會受制於滙率因素，是應對複雜市場局面較理想的流動性管理工具。中銀香港積極為央票回購造市，吸引愈來愈多境內外金融機構參與，增強了香港人民幣流動性管理能力。此外，人幣央票回購業務發展起來後，反過來又促進人幣央票發行及交易，構成一個良好的生態圈。

中國銀行香港金融研究院資深策略規劃師應堅說，人行在香港滾動發行人民幣央票，到去年底累計發行4,600億元，餘額保持在800億元，不僅豐富了香港離岸人民幣市場產品，滿足境外投資持有優質人民幣資產的需求，而且亦促成離岸央票回購市場形成。

應堅又指，可充分發揮香港全球離岸人幣業務樞紐的有利條件，豐富離岸人幣回購產品，完善香港金融基礎設施託管服務及互聯互通機制，亦可利用香港稅收機制靈活性，研究提供適當的激勵措施，不斷做大回購交易規模，建設與人幣國際地位相符合的離岸人幣債券回購市場。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源