  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (五) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新世界推捐贈配對平台　助送抗疫物資　影帝郭富城、港隊運動員齊出手

理財智慧 16:15 2022/03/18

分享：

第五波疫情肆虐，不少市民留家隔離，需要物資支援，新世界發展（00017）日前成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，首階段有超過30間非牟利機構同社企合作，讓公眾可直接捐贈物資，或向合作伙伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，轉贈至有需要人士。平台希望首階段可為34間非牟利機構，籌募總共約500萬件物資。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

新世界首日，已率先向平台捐出20萬件抗疫物資，包括快速抗原檢測包、口罩等，同時獲香港各界名人熱烈響應，界別橫跨醫護界、演藝界、體育界等。

其中港大醫學院院長梁卓偉，向香港基督教服務處捐贈100部血含氧量機。他指出不少輕症患者居家隔離，安老院舍亦是重災區，血含氧量機是重要抗疫物資，有助他們定時監測健康狀況，掌握自己的病情走向，但對基層而言，價格較昂貴，故決定捐贈。

影帝郭富城透過他創立的「郭富城國際關愛慈善基金」，捐贈30,000件抗疫物資，包括口罩、快速抗原檢測包、消毒搓手液及平板電腦，予多間非牟利機構。他表示：「疫症無情，人間有情，希望極速集合各方能量，為基層社群舒憂解困，同心戰勝疫情。」

多位著名香港運動員亦參與「愛互送」捐贈，包括東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、「跳馬王子」石偉雄、「四眼Cue后」吳安儀、「神奇小子」蘇樺偉等。

前新聞主播方健儀除了在「愛互送」平台捐贈逾1,000件抗疫物資外，更身體力行到她捐贈的銀杏館，一起派飯及派抗疫物資予基層。她坦言一個人力量好小，但結合眾人之力就是無限大。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

延伸閱讀

新世界創全港首個捐贈配對平台　可捐錢或物資予基層　鄭志剛：疫情更嚴峻，我們更團結【下一頁

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

疫情 新世界發展（00017）

上一篇文章

【豐田汽車】受晶片荒及地震夾擊 豐田下調4至6月全球產量 減產幅度最高達17%

下一篇文章

受惠「財爺Plan」樓價回穩　CCL按周升0.49%報180.75點　料短期走勢有限度下調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【多圖】苦等3年無白費　年輕情侶趁亂鋤價　低估價購新葵芳花園
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
【疫情衝擊】連鎖健身中心Fitness First今起停運 苦主合約餘額可轉到PURE Fitness
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款