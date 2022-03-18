新世界推捐贈配對平台　助送抗疫物資　影帝郭富城、港隊運動員齊出手

第五波疫情肆虐，不少市民留家隔離，需要物資支援，新世界發展（00017）日前成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，首階段有超過30間非牟利機構同社企合作，讓公眾可直接捐贈物資，或向合作伙伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，轉贈至有需要人士。平台希望首階段可為34間非牟利機構，籌募總共約500萬件物資。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

新世界首日，已率先向平台捐出20萬件抗疫物資，包括快速抗原檢測包、口罩等，同時獲香港各界名人熱烈響應，界別橫跨醫護界、演藝界、體育界等。

其中港大醫學院院長梁卓偉，向香港基督教服務處捐贈100部血含氧量機。他指出不少輕症患者居家隔離，安老院舍亦是重災區，血含氧量機是重要抗疫物資，有助他們定時監測健康狀況，掌握自己的病情走向，但對基層而言，價格較昂貴，故決定捐贈。

影帝郭富城透過他創立的「郭富城國際關愛慈善基金」，捐贈30,000件抗疫物資，包括口罩、快速抗原檢測包、消毒搓手液及平板電腦，予多間非牟利機構。他表示：「疫症無情，人間有情，希望極速集合各方能量，為基層社群舒憂解困，同心戰勝疫情。」

多位著名香港運動員亦參與「愛互送」捐贈，包括東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音、羽毛球混雙代表謝影雪、「跳馬王子」石偉雄、「四眼Cue后」吳安儀、「神奇小子」蘇樺偉等。

前新聞主播方健儀除了在「愛互送」平台捐贈逾1,000件抗疫物資外，更身體力行到她捐贈的銀杏館，一起派飯及派抗疫物資予基層。她坦言一個人力量好小，但結合眾人之力就是無限大。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

延伸閱讀

新世界創全港首個捐贈配對平台 可捐錢或物資予基層 鄭志剛：疫情更嚴峻，我們更團結【下一頁】

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機