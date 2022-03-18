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【俄烏局勢】PayPal推出新措施 允許全球用戶向烏克蘭人匯款 暫時免除向烏克蘭帳戶匯款及收款手續費

環球政經 15:40 2022/03/18

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俄烏戰事持續，不少企業都制裁俄羅斯或採用各種方式援肋烏克蘭。PayPal宣布，允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，並且在6月30日前，將暫時免除用戶向烏克蘭的PayPal帳戶匯款，或向烏克蘭的PayPal帳戶收款的手續費。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

烏克蘭用戶於今日（18日）起，可以從他們的PayPal錢包（PayPal Wallet），發送或接收美元、加元、英鎊和歐元。若果用戶從其PayPal錢包，轉帳到合乎條件的Visa或萬事達卡（MasterCard）信用卡或簽帳金融卡，這筆資金將可採用和該卡相關的貨幣。與此同時，PayPal現時亦關閉了在俄羅斯當地的服務。

PayPal表示，一直都在尋找一個最佳的方法，為烏克蘭人提供額外服務。是次措施允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，望能助烏克蘭人可從世界各地的朋友和親戚收到資金，也幫助其他國家的難民收到資助。

 

【俄烏局勢】日本下令嚴禁加密貨幣交易所與俄羅斯受制裁目標交易 違者最高監禁3年或罰100萬日元【下一頁

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【下一頁

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

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責任編輯：羅浩濂

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