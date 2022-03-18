【俄烏局勢】PayPal推出新措施 允許全球用戶向烏克蘭人匯款 暫時免除向烏克蘭帳戶匯款及收款手續費

俄烏戰事持續，不少企業都制裁俄羅斯或採用各種方式援肋烏克蘭。PayPal宣布，允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，並且在6月30日前，將暫時免除用戶向烏克蘭的PayPal帳戶匯款，或向烏克蘭的PayPal帳戶收款的手續費。

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烏克蘭用戶於今日（18日）起，可以從他們的PayPal錢包（PayPal Wallet），發送或接收美元、加元、英鎊和歐元。若果用戶從其PayPal錢包，轉帳到合乎條件的Visa或萬事達卡（MasterCard）信用卡或簽帳金融卡，這筆資金將可採用和該卡相關的貨幣。與此同時，PayPal現時亦關閉了在俄羅斯當地的服務。

PayPal表示，一直都在尋找一個最佳的方法，為烏克蘭人提供額外服務。是次措施允許全球所有用戶向烏克蘭人匯款，望能助烏克蘭人可從世界各地的朋友和親戚收到資金，也幫助其他國家的難民收到資助。

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責任編輯：羅浩濂